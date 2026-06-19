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Нацполиция задержала хакеров, которые разработали копию "Резерв+", чтобы зарабатывать на уклонистах

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Нацполиция задержала группу IT-разработчиков фейкового приложения Резерв+ с поддельными данными военнообязанных. Количество пользователей незаконного приложения превышает 4 000 человек.

Нацполиция задержала хакеров, которые разработали копию "Резерв+", чтобы зарабатывать на уклонистах

Национальная полиция задержала группу разработчиков фейкового приложения "Резерв+". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, пишет УНН.

Фигуранты продавали доступ к приложению, которое имитировало интерфейс оригинала, но содержало поддельные данные военнообязанных

- говорится в сообщении.

Таким образом злоумышленники помогали уклоняться от мобилизации и беспрепятственно проходить проверки военно-учетных документов. По предварительным данным, количество пользователей приложения превышает 4 000 человек.

Как установили правоохранители, злоумышленники, обладая знаниями в сфере IT, разработали копию государственного приложения, а также создали бота в одном из мессенджеров. С его помощью они вносили в фейковую программу данные о военно-учетном статусе мужчин.

Стоимость пользования приложением зависела от срока доступа и составляла от 1200 до 5000 грн. Оплату злоумышленники принимали на подконтрольные банковские счета и криптокошельки дропов.

Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов. В результате изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, SIM-карты и документы, подтверждающие их причастность к противоправной деятельности.

За препятствование законной деятельности ВСУ задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.

Мошенники маскируются под "Дію" - украинцев предупредили о новой фишинговой схеме08.06.26, 18:04 • 7561 просмотр

Ольга Розгон

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