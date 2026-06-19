Нацполиция задержала хакеров, которые разработали копию "Резерв+", чтобы зарабатывать на уклонистах
Киев • УНН
Нацполиция задержала группу IT-разработчиков фейкового приложения Резерв+ с поддельными данными военнообязанных. Количество пользователей незаконного приложения превышает 4 000 человек.
Национальная полиция задержала группу разработчиков фейкового приложения "Резерв+". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, пишет УНН.
Фигуранты продавали доступ к приложению, которое имитировало интерфейс оригинала, но содержало поддельные данные военнообязанных
Таким образом злоумышленники помогали уклоняться от мобилизации и беспрепятственно проходить проверки военно-учетных документов. По предварительным данным, количество пользователей приложения превышает 4 000 человек.
Как установили правоохранители, злоумышленники, обладая знаниями в сфере IT, разработали копию государственного приложения, а также создали бота в одном из мессенджеров. С его помощью они вносили в фейковую программу данные о военно-учетном статусе мужчин.
Стоимость пользования приложением зависела от срока доступа и составляла от 1200 до 5000 грн. Оплату злоумышленники принимали на подконтрольные банковские счета и криптокошельки дропов.
Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов. В результате изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, SIM-карты и документы, подтверждающие их причастность к противоправной деятельности.
За препятствование законной деятельности ВСУ задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.
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