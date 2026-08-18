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Компания Fire Point показала, как выглядит баллистическая ракета FP-9

Киев • УНН

 • 2454 просмотра

Украинская компания Fire Point участвует в выставке DALO Industry Days в Дании, где продемонстрирует линейку ракет собственной разработки и дальнобойный дрон FP-1.

Компания Fire Point показала, как выглядит баллистическая ракета FP-9
Баллистическая ракета FP-9 на стенде Fire Point на DALO Industry Days /фото компании

Украинский производитель дальнобойного вооружения, компания Fire Point, показала, как выглядит баллистическая ракета FP-9, которую представят на международной выставке вооружений DALO Industry Days в Дании, пишет УНН

На кадрах, опубликованных компанией, также видна ракета меньшего размера — очевидно, это баллистическая ракета FP-7. 

FP-9 — баллистическая ракета, предназначенная для доставки боевой нагрузки массой до 800 кг и поражения целей на расстоянии до 855 км.  FP-7 будет иметь меньшую боевую нагрузку и дальность полёта — до 150 кг и до 200 км соответственно. По  информации Fire Point, FP-7 прошла около 15 испытательных пусков и в настоящее время находится на этапе сертификации в Министерстве обороны Украины. 

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Помимо этих ракет, компания представит на выставке беспилотную авиационную систему наземного запуска/крылатую ракету FP-5 "Фламинго", а также беспилотник для дальнего поражения FP-1.

DALO Industry Days — международная выставка вооружений в Скандинавии. В этом году мероприятие, которое состоится 19–20 августа, соберёт более 600 экспонентов, ожидается не менее 12 тысяч участников, среди которых и представители оборонного сектора разных стран. 

DALO Industry Days была инициирована более 10 лет назад правительством Дании как часть укрепления сотрудничества между государством и производителями. 

На выставке будет представлен целый ряд украинских производителей, в частности DevDroid — разработчик универсальной системы управления наземными роботизированными комплексами, Tencore LLC — производитель НРК, GSCI — производитель приборов ночного видения, а также  украинская OSINT-компания Molfar.  

Формат DALO обеспечил украинским производителям прямые В2В-встречи, технические демонстрации и согласование дальнейших шагов — от взаимной совместимости и сертификации до совместных разработок, локализации производства и запуска контрактов по логике "датской модели", в рамках которой Дания напрямую финансирует закупку вооружения у украинских производителей.

Юлия Мельник

Технологии
Дания