Компанія Fire Point показала, як виглядає балістична ракета FP-9
Київ • УНН
Українська компанія Fire Point бере участь у виставці DALO Industry Days у Данії, де продемонструє лінійку ракет власної розробки та далекобійний дрон FP-1.
Український виробник далекобійного озброєння, компанія Fire Point показала як виглядає балістична ракета FP-9, яку вони представлять на міжнародній виставці озброєння DALO Industry Days у Данії, пише УНН.
На кадрах, які оприлюднила компанія видно також ракету меншого розміру – очевидно це балістична ракета FP-7.
FP-9 — балістична ракета, призначена для доставки бойового навантаження масою до 800 кг та ураження цілей на відстані до 855 км. FP-7 матиме менше бойове навантаження та дальність польоту - до 150 кг та до 200 км відповідно. За інформацією Fire Point, FP-7 пройшла близько 15 випробувальних пусків і наразі знаходиться на етапі сертифікації в Міністерстві оборони України.
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Окрім цих ракет компанія представить на виставці безпілотну авіаційну систему наземного запуску/крилату ракету FP-5 "Фламінго", а також безпілотник для дальнього ураження FP-1.
DALO Industry Days - міжнародна виставка озброєння у Скандинавії. Цього року, захід, який відбуватиметься 19-20 серпня, збере понад 600 експонентів, очікується не менше 12 тисяч учасників, серед яких і представники оборонного сектору різних країн.
DALO Industry Days була ініційована понад 10 років тому урядом Данії, як частина посилення співпраці між державою та виробниками.
На виставці буде представлена ціла низка українських виробників, зокрема DevDroid – розробник універсальної системи керування наземними роботизованими комплексами, Tencore LLC - виробник НРК, GSCI – виробник приладів нічного бачення, а також українська OSINT- компанія Molfar.
Формат DALO забезпечив українським виробникам прямі В2В зустрічі, технічні демонстрації та узгодження подальших кроків — від взаємної сумісності й сертифікації до ко-розробок, локалізації виробництва та запуску контрактів за логікою "данської моделі", в рамках якої Данія напряму фінансує закупівлю озброєння в українських виробників.