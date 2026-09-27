росія вдарила по резиденції посла Саудівської Аравії у Києві - Зеленський

Впродовж дня 27 вересня російські війська вдарили по будинку-резиденції посла Саудівської Аравії, також постраждали два дитячі садочки й дві школи, звичайний житловий будинок, СТО, кілька складських приміщень і об’єктів зв’язку. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Якби росія справді готувалася до будь-яких реальних кроків на деескалацію, як вона говорить про це, зокрема, американським переговорникам, цієї хвилі "шахедного" терору не було б. І треба сприймати ситуацію тверезо. росія вміє давати такі обнадійливі дипломатичні сигнали, які просто хочуть чути у світі. Уміє давати такі сигнали, щоб відтермінувати жорсткі кроки світу у відповідь на війну

Він додав, що зараз в Америці вже на етапі застосування важливий санкційно-тарифний закон Ліндсі Грема.

Закон, який може багато змінити на краще, якщо буде застосований повністю. Треба цей закон реалізувати, і кожен у світі бачить, що Є ЗА ЩО його застосувати і Є ДЛЯ ЧОГО. Ми розраховуємо на дієві рішення світу і на посилення тиску партнерів, щоб Росія бачила, що її маніпуляції дипломатичними сигналами не дозволять знову й знову вигравати додатковий час на війну та терор. Важливо, щоб і інші наші партнери з Групи семи і Групи двадцяти були принциповими