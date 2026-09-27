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В Одесі іноземець на BMW влаштував масштабну ДТП, серед постраждалих поліцейські та військові ТЦК

Київ • УНН

 • 1446 перегляди

В Одесі BMW зіткнувся з чотирма авто на мобільному блокпосту. Постраждали двоє поліцейських і троє військовослужбовців ТЦК.

В Одесі іноземець на BMW влаштував масштабну ДТП, серед постраждалих поліцейські та військові ТЦК

В Одесі сталась масштабна ДТП з участі п'яти авто, постраждали двоє поліцейських та троє військовослужбовців ТЦК, які проводили заходи оповіщення, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.

Деталі

Аварія сталась увечері 26 вересня на вулиці Середньофонтанській, постраждали.

За попередньою інформацією правоохоронців, на мобільному блокпосту працівники поліції спільно з співробітниками ТЦК та СП здійснювали заходи з оповіщення громадян. У цей час 52-річний іноземець , який керував автомобілем "BMW", що рухався зі сторони залізничного вокзалу, допустив зіткнення з чотирма транспортними засобами, що перебували в заторі.

Унаслідок зіткнення було здійснено наїзд на двох поліцейських та трьох військовослужбовців. Пошкоджено п’ять автівок.

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Наразі всіх п’ятьох потерпілих доправлено до медичного закладу, де їм надається необхідна медична допомога. Ступінь тяжкості отриманих ними тілесних ушкоджень наразі встановлюється.

На місці події працюють слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області та патрульні поліцейські. Усіх учасників автопригоди буде перевірено на стан сп’яніння.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Після цього події буде надано відповідну правову кваліфікацію.

Антоніна Туманова

Кримінал
Дорожньо-транспортна пригода
ТЦК та СП
Національна поліція України
Одеса