В Одесі іноземець на BMW влаштував масштабну ДТП, серед постраждалих поліцейські та військові ТЦК

В Одесі сталась масштабна ДТП з участі п'яти авто, постраждали двоє поліцейських та троє військовослужбовців ТЦК, які проводили заходи оповіщення, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.

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Аварія сталась увечері 26 вересня на вулиці Середньофонтанській, постраждали.

За попередньою інформацією правоохоронців, на мобільному блокпосту працівники поліції спільно з співробітниками ТЦК та СП здійснювали заходи з оповіщення громадян. У цей час 52-річний іноземець , який керував автомобілем "BMW", що рухався зі сторони залізничного вокзалу, допустив зіткнення з чотирма транспортними засобами, що перебували в заторі.

Унаслідок зіткнення було здійснено наїзд на двох поліцейських та трьох військовослужбовців. Пошкоджено п’ять автівок.

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Наразі всіх п’ятьох потерпілих доправлено до медичного закладу, де їм надається необхідна медична допомога. Ступінь тяжкості отриманих ними тілесних ушкоджень наразі встановлюється.

На місці події працюють слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області та патрульні поліцейські. Усіх учасників автопригоди буде перевірено на стан сп’яніння.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Після цього події буде надано відповідну правову кваліфікацію.