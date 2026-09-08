Масштабна ДТП під Одесою: загинули дві жінки, ще 25 людей постраждали
Київ • УНН
Один із рейсових автобусів виїхав на зустрічну смугу. Загинули дві жінки, серед 25 постраждалих — п’ятеро дітей.
Біля Одеси зіштовхнулись два рейсові автобуси, в результаті аварії загинули дві жінки, відомо про 25 постраждалих, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.
Деталі
Попередньо встановлено, що зіткнення транспортних засобів сталося, коли один із водіїв виїхав на смугу зустрічного руху.
Загинули дві жінки. Ще щонайменше 25 громадянам, серед яких 5 дітей, надається медична допомога.
Додамо
Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.
Зауважимо, що цей злочин карається позбавленням волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Вирішується питання щодо затримання водія маршрутки, який допустив дорожньо-транспортну пригоду, та повідомлення йому про підозру.
Також у межах провадження буде проведено низку судових експертиз для встановлення повних обставин події. Слідство триває.
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