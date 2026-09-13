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Що святкують 13 вересня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 82 перегляди

13 вересня у світі відзначають професійні, медичні та культурні дати, зокрема День програміста й боротьби із сепсисом. Мексика вшановує дітей-героїв.

Що святкують 13 вересня в Україні та світі

13 вересня у світі відзначають День програміста, Всесвітній день боротьби із сепсисом, Міжнародний день шоколаду та День Роальда Дала, у той час як Мексика вшановує подвиг юних захисників Вітчизни в День дітей-героїв, пише УНН.

День програміста (Programmer's Day)

Міжнародне професійне свято розробників, інженерів програмного забезпечення та фахівців IT-галузі, яке відзначають у 256-й день року. Число 256 (28) обрано тому, що це максимальна кількість значень, яку можна виразити за допомогою одного восьмибітного байта, а також найбільший степінь двійки, який не перевищує кількості днів у році.

У невисокосні роки свято припадає саме на 13 вересня (у високосні - на 12 вересня) і присвячене цифровізації суспільства, розробці алгоритмів та розвитку програмних технологій, що рухають сучасний прогрес.

Всесвітній день боротьби із сепсисом (World Sepsis Day)

Глобальна медико-соціальна ініціатива, заснована у 2012 році Глобальним альянсом із сепсису (Global Sepsis Alliance). Подія має на меті підвищити обізнаність лікарів і цивільного населення про сепсис - небезпечний для життя стан, викликаний життєзагрозливою реакцією імунної системи на інфекцію, що призводить до пошкодження власних тканин та органів.

Свято акцентує увагу на важливості гігієни, профілактичної вакцинації та ранньої діагностики токсичних станів, адже щороку від сепсису у світі гинуть мільйони людей.

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Міжнародний день шоколаду (International Chocolate Day)

Неофіційне свято кондитерського мистецтва, встановлене на честь дня народження американського підприємця та філантропа Мілтона Герші (1857–1945), засновника компанії Hershey's, який масово популяризував та зробив доступним молочний шоколад.

Дата присвячена історії обробки какао-бобів, культурам ацтеків і майя, а також розвитку сучасної кондитерської індустрії та естетиці споживання шоколадних виробів.

День Роальда Дала (Roald Dahl Day)

Міжнародний день пам'яті видатного валлійського письменника, сценариста та військового льотчика Роальда Дала (1916–1990), який народився 13 вересня.

Автор всесвітньо відомих творів "Чарлі і шоколадна фабрика", "Матильда", "Відьми" та "БДЖ" залишив величезний спадок у дитячій літературі, а його день відзначають освітніми читаннями, літературними вікторинами та благодійними акціями по всьому світу.

День позитивного мислення (Positive Thinking Day)

Неофіційна дата, започаткована у 2003 році американським підприємцем для популяризації позитивної психології, емоційної стійкості та оптимізму.

Дослідження підтверджують, що збереження конструктивного налаштування знижує рівень кортизолу, покращує роботу серцево-судинної системи та допомагає долати стресові ситуації.

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День пам'яті дітей-героїв у Мексиці (Día de los Niños Héroes)

Офіційне державне свято на згадку про шестеро юних кадетів військової академії, які загинули 13 вересня 1847 року під час битви за замок Чапультепек проти американських військ у ході американо-мексиканської війни.

Особливо вшановують курсанта Хуана Ескутіа, який, за переказами, загорнувся у мексиканський прапор і стрибнув зі стіни замку, щоб стяг не дістався ворогу. Церемонії супроводжуються салютом у Мехіко та покладанням квітів до меморіалу в парку Чапультепек за участю президента країни.

День дядька Сема у США (Uncle Sam Day). 

Офіційна патріотична дата, затверджена резолюцією Конгресу США у 1989 році. Подія приурочена до дня народження Семюеля Вілсона (1766–1854), м'ясника з міста Трой, який під час англо-американської війни 1812 року постачав бочки з яловичиною для американської армії з маркуванням "U.S." (United States).

Солдати жартома розшифровували це як "Uncle Sam", що згодом створило персоніфікований національний символ США.

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Пам'ять оновлення храму Воскресіння Христового в Єрусалимі

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни відзначають Пам'ять оновлення храму Воскресіння Христового в Єрусалимі. Свято встановлене на згадку про урочисте освячення у 335 році за імператора Костянтина Великого та його матері святої Олени величного храмового комплексу, зведеного на місці розп'яття й воскресіння Ісуса Христа.

Також у цей день згадують священномученика Корнилія Сотника - римського центуріона з Кесарії Палестинської, який, згідно з Діяннями апостолів, став першим язичником, охрещеним апостолом Петром, а пізніше став єпископом і прийняв мученицький венець за віру.

За старим календарем віряни відзначають Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці - церковне свято на честь перенесення у Константинополь наприкінці IV століття святині, витканої за переказом Самою Дівою Марією з верблюжої вовни.

Також у цей день вшановують пам'ять священномученика Кипріана, єпископа Карфагенського - видатного богослова, отця Церкви та богослова III століття, який зробив фундаментальний внесок у розбудову канонічного права та прийняв страту через відсічення голови за часів переслідувань імператора Валеріана у 258 році.

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Олександра Месенко

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