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Гегсет про відносини США і НАТО: Трамп нікому не дозволить "перетворити дядька Сема на дядька Лоха"

Гегсет про відносини США і НАТО: Трамп нікому не дозволить "перетворити дядька Сема на дядька Лоха"

Київ • УНН

 • 37265 перегляди

Піт Гегсет закликав Європу збільшити оборонні витрати та модернізувати військово-промислову базу НАТО. Він наголосив, що США підтримують альянси, але не дозволять використовувати себе.

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що НАТО має стати великим знову, але Європа повинна вкладати більше, а також контексті відносин США та Альянсу зазначив, що президент США нікому не дозволить перетворити "дядька Сема на дядька Лоха". Про це Гегсет заявив під час брифінгу, передає УНН.

Ми повинні зробити НАТО великим. Це починається з оборонних витрат, але також має включати відродження трансатлантичної оборонно-промислової бази, швидке впровадження нових технологій з пріоритетом на боєготовність і летальність і створення реальних засобів стримування 

- сказав Гегсет.

Він зазначив, що президент США Дуайт Ейзенхауер був одним з найпалкіших прихильників НАТО, вірив у міцні відносини з Європою, але наприкінці президентства був занепокоєний тим, що Європа недостатньо дбає про власну оборону.

"Що ж, як і президент Ейзенхауер, ця адміністрація вірить в альянси, глибоко вірить в альянси, але будьте певні: президент Трамп нікому не дозволить перетворити дядька Сема на дядька Лоха", - додав Гегсет.

Нагадаємо

Генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що країни НАТО взяли на себе зобов'язання щодо майбутнього членства України в Альянсі, але Україні ніколи не обіцяли, що вона стане членом НАТО в рамках домовленостей про мир з росією.

Павло Башинський

Павло Башинський

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