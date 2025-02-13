Україні ніколи не обіцяли членство в НАТО у рамках мирних домовленостей - Рютте

Країни НАТО взяли на себе зобов'язання щодо майбутнього членства України в Альянсі, але Україні ніколи не обіцяли, що вона стане членом НАТО в рамках домовленостей про мир з росією. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час брифінгу, передає УНН.

Ви знаєте, у Вашингтоні НАТО взяв на себе зобов'язання щодо майбутнього членства України в НАТО, але не було конкретно погодження, коли перемовини почнуться щодо миру і вони завершаться, завершаться точно членством НАТО. Це може бути, але це не було чітко так зазначено. Я постійно говорив про те, що незалежно від результатів, ми повинні забезпечити те, щоби володимир путін ніколи не спробував напасти на Україну. Це критично важливо - сказав Рютте.

Він зазначив, що вчора було обговорено 5-10 варіантів, яким чином забезпечити гарантії безпеки для України, але "ніколи Україні не було обіцяно, що в рамках домовленості про мир буде членство НАТО".

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Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що переговори з рф завершаться лише за умови довгострокового результату. Він спростував думку про слабку позицію України та наголосив на важливості її підтримки Заходом.