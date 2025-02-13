Генсек НАТО прокоментував, чи почала Україна перемовини зі слабкої позиції

Перемовини не триватимуть один день й російський диктатор володимир путін повинен зрозуміти, що їх завершать тільки, коли в НАТО побачать, що результат буде довгостроковий. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та прокоментував, чи почала Україна переговори зі слабкої позиції, передає УНН.

На запитання, чи означає, що Україна починає перемовини з позиції слабкості, Рютте відповів: "Ні, я не повністю погоджуюсь з вами, тому що, навіть, якщо перемовини почнуться вони не закінчаться в перший чи другий день".

Рютте наголосив вкотре, що потрібно зробити все, щоб були успішні перемовини, щоб досягти мирної угоди, але також потрібно, щоб путін зрозумів, що захід об'єднаний, що Україна отримує всю необхідну підтримку для того, щоб перемогти.

Також путін повинен зрозуміти, що ми завершимо ці перемовини тільки, коли ми повністю побачимо, що результат буде довгостроковий - заявив Рютте під час брифінгу.

Доповнення

Рютте сьогодні, 13 лютого заявляв, що потрібно, щоб Україна отримала якнайпотужнішу позицію, коли почнуться перемовини з рф. Треба зробити все, коли перемовини щодо миру в Україні завершаться, щоб результат тривав якнайдовше, й щоб російський диктатор володимир путін ніколи не міг захопити жодного квадратного кілометра України в майбутньому.

Генсек НАТО підкреслював важливість залучення України до всіх переговорів, що її стосуються. Так він під час пресконференції у четвер прокоментував переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним на тлі заяв Заходу про "жодних рішень щодо України без України".