Генсек НАТО прокоментував, чи почала Україна перемовини зі слабкої позиції

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 17852 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 58109 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 128757 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 187514 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 151079 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141220 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118858 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108547 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103107 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 147057 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 81321 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 38212 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 71372 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 86707 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 80613 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 147057 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 145979 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 279551 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 308306 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 244086 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 29839 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 68290 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 113326 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 136268 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 118404 перегляди
Актуальне
Генсек НАТО прокоментував, чи почала Україна перемовини зі слабкої позиції

Генсек НАТО прокоментував, чи почала Україна перемовини зі слабкої позиції

Київ • УНН

 • 34144 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що переговори з рф завершаться лише за умови довгострокового результату. Він спростував думку про слабку позицію України та наголосив на важливості її підтримки Заходом.

Перемовини не триватимуть один день й російський диктатор володимир путін повинен зрозуміти, що їх завершать тільки, коли в НАТО побачать, що результат буде довгостроковий. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та прокоментував, чи почала Україна переговори зі слабкої позиції, передає УНН.

На запитання, чи означає, що Україна починає перемовини з позиції слабкості, Рютте відповів: "Ні, я не повністю погоджуюсь з вами, тому що, навіть, якщо перемовини почнуться вони не закінчаться в перший чи другий день".

Рютте наголосив вкотре, що потрібно зробити все, щоб були успішні перемовини, щоб досягти мирної угоди, але також потрібно, щоб путін зрозумів, що захід об'єднаний, що Україна отримує всю необхідну підтримку для того, щоб перемогти.

Також путін повинен зрозуміти, що ми завершимо ці перемовини тільки, коли ми повністю побачимо, що результат буде довгостроковий 

- заявив Рютте під час брифінгу.

Доповнення

Рютте сьогодні, 13 лютого заявляв, що потрібно, щоб Україна отримала якнайпотужнішу позицію, коли почнуться перемовини з рф. Треба зробити все, коли перемовини щодо миру в Україні завершаться, щоб результат тривав якнайдовше, й щоб російський диктатор володимир путін ніколи не міг захопити жодного квадратного кілометра України в майбутньому.

Генсек НАТО підкреслював важливість залучення України до всіх переговорів, що її стосуються. Так він під час пресконференції у четвер прокоментував переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним на тлі заяв Заходу про "жодних рішень щодо України без України".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
mark-riutteМарк Рютте
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами