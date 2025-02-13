Рютте вказав на важливість залучення України до всіх переговорів, що її стосуються

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підкреслив важливість залучення України до всіх переговорів, що її стосуються. Так він під час пресконференції у четвер прокоментував переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним на тлі заяв Заходу про "жодних рішень щодо України без України", пише УНН.

Те, що ми бачили вчора, було заявами з Вашингтона, включаючи, і ви забули про це згадати, його довгу телефонну розмову з Президентом Зеленським. Тож подивимося, як це розвиватиметься далі, крок за кроком. Звичайно, дуже важливо, щоб коли ми говоримо про Україну, Україна була тісно залучена до всього, що відбувається щодо України - сказав Рютте.

Рютте заявив, що в НАТО обговорять заяви США про мирне врегулювання в Україні