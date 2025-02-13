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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рютте указал на важность привлечения Украины ко всем переговорам, которые ее касаются

Рютте указал на важность привлечения Украины ко всем переговорам, которые ее касаются

Киев  •  УНН

 • 4706 просмотра

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Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул важность привлечения Украины ко всем переговорам, которые ее касаются. Он прокомментировал телефонный разговор Трампа с Путиным и напомнил об общении с Зеленским.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул важность привлечения Украины ко всем переговорам, которые ее касаются. Так он во время пресс-конференции в четверг прокомментировал переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на фоне заявлений Запада о «никаких решений по Украине без Украины», пишет УНН.

То, что мы видели вчера, было заявлениями из Вашингтона, включая, и вы забыли об этом упомянуть, его длинный телефонный разговор с Президентом Зеленским. Поэтому посмотрим, как это будет развиваться дальше, шаг за шагом. Конечно, очень важно, чтобы когда мы говорим об Украине, Украина была тесно вовлечена во все, что происходит в отношении Украины

- сказал Рютте.

Рютте заявил, что в НАТО обсудят заявления США о мирном урегулировании в Украине13.02.25, 10:40 • 12486 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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