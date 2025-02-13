Рютте указал на важность привлечения Украины ко всем переговорам, которые ее касаются

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул важность привлечения Украины ко всем переговорам, которые ее касаются. Так он во время пресс-конференции в четверг прокомментировал переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на фоне заявлений Запада о «никаких решений по Украине без Украины», пишет УНН.

То, что мы видели вчера, было заявлениями из Вашингтона, включая, и вы забыли об этом упомянуть, его длинный телефонный разговор с Президентом Зеленским. Поэтому посмотрим, как это будет развиваться дальше, шаг за шагом. Конечно, очень важно, чтобы когда мы говорим об Украине, Украина была тесно вовлечена во все, что происходит в отношении Украины - сказал Рютте.

Рютте заявил, что в НАТО обсудят заявления США о мирном урегулировании в Украине