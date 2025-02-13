Рютте заявил, что в НАТО обсудят заявления США о мирном урегулировании Украины
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте анонсировал обсуждение последних заявлений Трампа относительно мира в Украине. Рютте подчеркнул важность достижения мира с позиции силы и избежания ситуации «Минск-3».
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что последние заявления президента США Дональда Трампа о мирном урегулировании между Украиной и РФ будет обсуждаться. Однако он отметил, что в НАТО есть общее мнение с Белым домом о том, чтобы Украина получила этот мир с позиции силы.
Об этом он сказал перед встречей министров обороны НАТО, передает УНН.
Конечно во время обеда мы будем обсуждать Украину. Вчера то, что мы услышали из Белого дома надо обсуждать, но есть общее мнение. В первую очередь нам нужно, чтобы Украина получила мир, во-вторых, чтобы Украина получила этот мир с позиции силы. Ни в коем случае нам нельзя иметь ситуацию - «Минск 3», когда мир не является долгосрочным. Поэтому мы будем обсуждать это
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Контекст
Трамп заявил о «продуктивном» телефонном разговоре с Путиным 12 февраля, где они обсудили войну в Украине и другие темы. Стороны договорились о начале переговоров и визитах в страны друг друга.
Также Трамп заявил о планах встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.
12 февраля Президент Украины Владимир Зеленский и Трамп также провели телефонный разговор. Президенты обсудили возможности достижения мира, технологические возможности, а также Трамп проинформировал о деталях своего разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.
Руководитель ОП Ермак отметил, что Зеленский и Трамп договорились немедленно начать работу команд по завершению войны.
Глава Пентагона заявил, что план Трампа о прекращении войны не предательство украинских солдат.