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Рютте заявив, що в НАТО обговорять заяви США про мирне врегулювання в Україні

Рютте заявив, що в НАТО обговорять заяви США про мирне врегулювання в Україні

Київ • УНН

 • 27283 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте анонсував обговорення останніх заяв Трампа щодо миру в Україні. Рютте наголосив на важливості досягнення миру з позиції сили та уникнення ситуації "Мінськ-3".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що останні заяви президента США Дональда Трампа про мирне врегулювання між Україною та рф буде обговорюватися. Проте він зазначив, що в НАТО є спільна думка з Білим домом про те, щоб Україна отримала цей мир з позиції сили.

Про це він сказав перед зустріччю міністрів оборони НАТО, передає УНН.

Звичайно під час обіду ми будемо обговорювати Україну. Вчора те, що ми почули з Білого дому треба обговорювати, але є спільна думка. В першу чергу нам потрібно, щоб Україна отримала мир, по-друге, щоб Україна отримала цей мир з позиції сили. Ні в якому разі нам не можна мати ситуацію - "Мінськ 3", коли мир не є довгостроковим. Тому ми будемо обговорювати це

- сказав Рютте.

Трамп не вірить, що Україна повернеться до кордонів 2014 року 13.02.25, 01:46 • 101750 переглядiв

Контекст

Трамп заявив про "продуктивну" телефонну розмову з путіним 12 лютого, де вони обговорили війну в Україні та інші теми. Сторони домовились про початок переговорів та візити до країн один одного.

Також Трамп заявив про плани зустрітися з путіним у Саудівській Аравії.  

12 лютого Президент України Володимир Зеленський та Трамп також провели телефонну розмову. Президенти обговорили можливості досягнення миру, технологічні можливості, а також Трамп поінформував про деталі своєї розмови з російським диктатором володимиром путіним.

Керівник ОП Єрмак зазначив, що Зеленський та Трамп домовилися негайно розпочати роботу команд щодо завершення війни.

Глава Пентагону заявив, що план Трампа про припинення війни не зрада українських солдатів. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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