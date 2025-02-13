Рютте заявив, що в НАТО обговорять заяви США про мирне врегулювання в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що останні заяви президента США Дональда Трампа про мирне врегулювання між Україною та рф буде обговорюватися. Проте він зазначив, що в НАТО є спільна думка з Білим домом про те, щоб Україна отримала цей мир з позиції сили.

Про це він сказав перед зустріччю міністрів оборони НАТО, передає УНН.

Звичайно під час обіду ми будемо обговорювати Україну. Вчора те, що ми почули з Білого дому треба обговорювати, але є спільна думка. В першу чергу нам потрібно, щоб Україна отримала мир, по-друге, щоб Україна отримала цей мир з позиції сили. Ні в якому разі нам не можна мати ситуацію - "Мінськ 3", коли мир не є довгостроковим. Тому ми будемо обговорювати це