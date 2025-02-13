Трамп не вірить, що Україна повернеться до кордонів 2014 року
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що вважає малоймовірним повернення України до кордонів 2014 року. Водночас він припускає, що частина окупованих територій може повернутися під контроль України.
Президент США Дональд Трамп вважає малоймовірним повернення України до кордонів 2014 року. Він не вірить у повернення Києвом контролю над захопленими росією територіями. Про це він заявив на прессконференції в Овальному кабінеті, пише УНН.
Повернення України до кордонів 2014 року малоймовірне. Україна навряд чи поверне назад захоплені росією території,
Водночас Трамп кілька разів повторив, що частина окупованих Росією територій, на його думку, повернеться під контроль України.
Крім того, Трамп не виключив, що в найближчому майбутньому відвідає Україну.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає членство України в НАТО малоймовірним та непрактичним. США продовжать надавати допомогу Україні, але змінять її характер.
Трамп провів годинну розмову із Зеленським після дзвінка путіну12.02.25, 19:49 • 125496 переглядiв