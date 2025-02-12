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Трамп провів годинну розмову із Зеленським після дзвінка путіну

Трамп провів годинну розмову із Зеленським після дзвінка путіну

Київ • УНН

 • 125496 перегляди

Президенти України та США провели телефонні переговори тривалістю близько години. Розмова відбулась після того, як Трамп обговорив з путіним питання війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову. Наразі деталі розмови невідомі. Про це йдеться у заяві радника президента України Дмитра Литвина, передає УНН.

Трамп і Зеленський переговорили телефоном. Розмова тривала близько години 

- сказав Литвин.

Наразі деталей розмови не повідомляється.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що мав розмову з російським диктатором володимиром путіним. Американський лідер заявив, що вони обидва погодилися, що хочуть зупинити війну, домовилися працювати дуже тісно, а також анонсував дзвінок Президенту України Володимиру Зеленському.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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