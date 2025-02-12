Трамп провів годинну розмову із Зеленським після дзвінка путіну

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову. Наразі деталі розмови невідомі. Про це йдеться у заяві радника президента України Дмитра Литвина, передає УНН.

Трамп і Зеленський переговорили телефоном. Розмова тривала близько години - сказав Литвин.

Наразі деталей розмови не повідомляється.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що мав розмову з російським диктатором володимиром путіним. Американський лідер заявив, що вони обидва погодилися, що хочуть зупинити війну, домовилися працювати дуже тісно, а також анонсував дзвінок Президенту України Володимиру Зеленському.