Трамп провів годинну розмову із Зеленським після дзвінка путіну
Київ • УНН
Президенти України та США провели телефонні переговори тривалістю близько години. Розмова відбулась після того, як Трамп обговорив з путіним питання війни в Україні.
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову. Наразі деталі розмови невідомі. Про це йдеться у заяві радника президента України Дмитра Литвина, передає УНН.
Трамп і Зеленський переговорили телефоном. Розмова тривала близько години
Наразі деталей розмови не повідомляється.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що мав розмову з російським диктатором володимиром путіним. Американський лідер заявив, що вони обидва погодилися, що хочуть зупинити війну, домовилися працювати дуже тісно, а також анонсував дзвінок Президенту України Володимиру Зеленському.