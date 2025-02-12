Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину

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Киев  •  УНН

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Президенты Украины и США провели телефонные переговоры продолжительностью около часа. Разговор состоялся после того, как Трамп обсудил с путиным вопрос войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Сейчас детали разговора неизвестны. Об этом говорится в заявлении советника президента Дмитрия Литвина, передает УНН.

Трамп и Зеленский переговорили по телефону. Разговор длился около часа 

- сказал Литвин.

На данный момент деталей разговора не сообщается.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что имел разговор с российским диктатором владимиром путиным. Американский лидер заявил, что они оба согласились, что хотят остановить войну, договорились работать очень тесно, а также анонсировал звонок Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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