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Трамп підтвердив розмову з путіним щодо України, а також анонсував дзвінок Зеленському

Трамп підтвердив розмову з путіним щодо України, а також анонсував дзвінок Зеленському

Київ • УНН

 • 34857 перегляди

Трамп заявив про "продуктивну" телефонну розмову з путіним, де вони обговорили війну в Україні та інші теми. Сторони домовились про початок переговорів та візити до країн один одного.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що мав розмову з російським диктатором володимиром путіним. Американський лідер заявив, що вони обидва погодилися, що хочуть зупинити війну, домовилися працювати дуже тісно, а також анонсував дзвінок Президенту України Володимиру Зеленському. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.

Я щойно мав тривалу і дуже продуктивну телефонну розмову з президентом росії володимиром путіним. Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем. Ми обидва розмірковували про велику історію наших народів і про те, що ми так успішно воювали разом у Другій світовій війні, пам'ятаючи, що росія втратила десятки мільйонів людей, і ми також втратили так багато. Кожен з нас говорив про сильні сторони наших народів і про велику користь, яку ми колись матимемо від спільної роботи. Але спочатку, як ми обидва погодилися, ми хочемо зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з росією/Україною 

- написав Трамп.

Він зазначив, що вони домовилися працювати разом, дуже тісно, в тому числі відвідувати країни один одного.

Ми також домовилися, що наші відповідні команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо Президенту України Зеленському, щоб поінформувати його про нашу розмову, що я і зроблю прямо зараз. Я попросив Державного секретаря Марко Рубіо, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника з національної безпеки Майкла Волтца і посла та спеціального посланника Стіва Віткоффа очолити переговори, які, я впевнений, будуть успішними. Мільйони людей загинули у війні, яка не відбулася б, якби я був президентом, але вона сталася, тому вона має закінчитися. Більше не повинно бути втрачено жодного життя 

- додав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп розмовляв із президентом росії володимиром путіним.

У Трампа є план припинення війни - міністр фінансів США12.02.25, 18:52 • 43669 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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