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Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 55240 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 128400 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 187171 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150806 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141081 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118751 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108525 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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CNN: Трамп поговорив із путіним

CNN: Трамп поговорив із путіним

Київ • УНН

 • 30174 перегляди

За інформацією CNN, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом росії володимиром путіним у середу вранці. Про це повідомило джерело, знайоме із ситуацією.

Президент США Дональд Трамп розмовляв із президентом росії володимиром путіним у середу вранці, передає УНН із посиланням на CNN.

Дзвінок, який є першою відомою розмовою між президентами з моменту вступу Трампа на посаду минулого місяця, відбувся через день після того, як росія звільнила американця, який перебував у в'язниці в країні.

У Трампа є план припинення війни - міністр фінансів США12.02.25, 18:52 • 43669 переглядiв

Представники адміністрації Трампа висловили надію, що цей обмін може передвіщати відновлення зусиль для припинення конфлікту в Україні, який ось-ось увійде в четвертий рік.

Трамп: Україна "фактично" погодилась надати США доступ до мінералів на 500 млрд доларів за військову допомогу11.02.25, 07:41 • 119824 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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