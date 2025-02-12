CNN: Трамп поговорив із путіним
Київ • УНН
За інформацією CNN, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом росії володимиром путіним у середу вранці. Про це повідомило джерело, знайоме із ситуацією.
Президент США Дональд Трамп розмовляв із президентом росії володимиром путіним у середу вранці, передає УНН із посиланням на CNN.
Дзвінок, який є першою відомою розмовою між президентами з моменту вступу Трампа на посаду минулого місяця, відбувся через день після того, як росія звільнила американця, який перебував у в'язниці в країні.
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