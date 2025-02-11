Трамп: Україна "фактично" погодилась надати США доступ до мінералів на 500 млрд доларів за військову допомогу

Трамп заявив, що Україна "фактично" погодилася надати Сполученим Штатам доступ до рідкоземельних мінералів на суму 500 мільярдів доларів у відповідь на військову допомогу з боку Вашингтона. Про це повідомляє New York Post, передає УНН.

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Президент США Дональд Трамп наголосив, що кошти, які США витрачають на підтримку Києва, мають бути компенсовані економічними вигодами.

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За словами Трампа, природні ресурси України, зокрема нафта, газ та рідкоземельні елементи, становлять значну цінність. Він наполягає на тому, що Сполучені Штати повинні отримати доступ до цих ресурсів незалежно від того, чи буде досягнута мирна угода між Києвом і москвою. Політик заявив, що загальний обсяг допомоги Україні перевищив 300 мільярдів доларів, що, на його думку, значно перевищує внески інших держав у підтримку військових зусиль.

Український президент Володимир Зеленський раніше висловив готовність до обговорення угоди про взаємний доступ до ресурсів зі США в межах потенційного мирного врегулювання. Він зазначив, що Київ прагне зупинити агресію та захистити національні інтереси, зокрема багаті природні поклади в центральній Україні.

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Україна володіє значними запасами корисних копалин, зокрема титану, урану, заліза, марганцю та літію. Крім того, на її території є значні родовища рідкоземельних мінералів, які мають стратегічне значення для США.

Очікується, що делегація США, яку очолює віце-президент Дж. Д. Венс та спеціальний представник Трампа генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, зустрінеться із Зеленським під час Мюнхенської конференції з безпеки. Учасники обговорять перспективи завершення війни.

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