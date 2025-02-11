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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 130510 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 189199 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 152335 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141889 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119338 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108612 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Трамп: Україна "фактично" погодилась надати США доступ до мінералів на 500 млрд доларів за військову допомогу

Трамп: Україна "фактично" погодилась надати США доступ до мінералів на 500 млрд доларів за військову допомогу

Київ • УНН

 • 119824 перегляди

Трамп заявив, що "фактично" Україна готова до передачі рідкоземельних мінералів в обмін на військову підтримку.

Трамп заявив, що Україна "фактично" погодилася надати Сполученим Штатам доступ до рідкоземельних мінералів на суму 500 мільярдів доларів у відповідь на військову допомогу з боку Вашингтона. Про це повідомляє New York Post, передає УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп наголосив, що кошти, які США витрачають на підтримку Києва, мають бути компенсовані економічними вигодами.

Трамп зідзвонився з путіним, щоб домовитися про припинення війни в Україні09.02.25, 07:21 • 138299 переглядiв

За словами Трампа, природні ресурси України, зокрема нафта, газ та рідкоземельні елементи, становлять значну цінність. Він наполягає на тому, що Сполучені Штати повинні отримати доступ до цих ресурсів незалежно від того, чи буде досягнута мирна угода між Києвом і москвою. Політик заявив, що загальний обсяг допомоги Україні перевищив 300 мільярдів доларів, що, на його думку, значно перевищує внески інших держав у підтримку військових зусиль.

Український президент Володимир Зеленський раніше висловив готовність до обговорення угоди про взаємний доступ до ресурсів зі США в межах потенційного мирного врегулювання. Він зазначив, що Київ прагне зупинити агресію та захистити національні інтереси, зокрема багаті природні поклади в центральній Україні.

Україна не пропонує “віддавати” свої ресурси, а прагне розвивати їх разом із союзниками - Зеленський07.02.25, 21:24 • 59661 перегляд

Україна володіє значними запасами корисних копалин, зокрема титану, урану, заліза, марганцю та літію. Крім того, на її території є значні родовища рідкоземельних мінералів, які мають стратегічне значення для США.

Очікується, що делегація США, яку очолює віце-президент Дж. Д. Венс та спеціальний представник Трампа генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, зустрінеться із Зеленським під час Мюнхенської конференції з безпеки. Учасники обговорять перспективи завершення війни.

Венс і Зеленський зустрінуться на Мюнхенській конференції з безпеки10.02.25, 01:24 • 63039 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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