Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь
Киев • УНН
Трамп заявил, что "фактически" Украина готова к передаче редкоземельных минералов в обмен на военную поддержку.
Трамп заявил, что Украина "фактически" согласилась предоставить Соединенным Штатам доступ к редкоземельным минералам на сумму 500 миллиардов долларов в ответ на военную помощь со стороны Вашингтона. Об этом сообщает New York Post, передает УНН.
Детали
Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что средства, которые США тратят на поддержку Киева, должны быть компенсированы экономическими выгодами.
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По словам Трампа, природные ресурсы Украины, в частности нефть, газ и редкоземельные элементы, представляют значительную ценность. Он настаивает на том, что Соединенные Штаты должны получить доступ к этим ресурсам независимо от того, будет ли достигнуто мирное соглашение между Киевом и Москвой. Политик заявил, что общий объем помощи Украине превысил 300 миллиардов долларов, что, по его мнению, значительно превышает взносы других государств в поддержку военных усилий.
Украинский президент Владимир Зеленский ранее выразил готовность к обсуждению соглашения о взаимном доступе к ресурсам с США в рамках потенциального мирного урегулирования. Он отметил, что Киев стремится остановить агрессию и защитить национальные интересы, в частности богатые природные залежи в центральной Украине.
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Украина обладает значительными запасами полезных ископаемых, в частности титана, урана, железа, марганца и лития. Кроме того, на ее территории есть значительные месторождения редкоземельных минералов, которые имеют стратегическое значение для США.
Ожидается, что делегация США, которую возглавляет вице-президент Дж. Д. Вэнс и специальный представитель Трампа генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, встретится с Зеленским во время Мюнхенской конференции по безопасности. Участники обсудят перспективы завершения войны.
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