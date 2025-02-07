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Украина не предлагает "отдавать" свои ресурсы, а стремится развивать их вместе с союзниками - Зеленский

Украина не предлагает "отдавать" свои ресурсы, а стремится развивать их вместе с союзниками - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 11126 просмотра

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Зеленский поддерживает стратегическое партнерство с США в добыче редкоземельных металлов в обмен на поддержку. Украина имеет крупнейшие в Европе запасы титана и значительные залежи урана, которые предлагает развивать совместно.

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает стратегическое партнерство с США в добыче редкоземельных металлов, что может стать частью соглашения об экономической поддержке и гарантиях безопасности для Украины. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Администрация Трампа, которая настаивает на скорейшем завершении войны в Украине, заявила, что хотела бы получать от Киева редкоземельные металлы и другие ресурсы в обмен на финансовую поддержку.

"Если мы говорим о соглашении, то давайте его заключать - мы только за", - заявил Зеленский, подчеркнув, что любые договоренности должны предусматривать гарантии безопасности для Украины.

Украина еще прошлой осенью предложила союзникам возможность инвестировать в ее добычу критически важных ископаемых в рамках своего "плана победы", который имел целью укрепить позиции Киева в переговорах и заставить москву сесть за стол переговоров.

Зеленский сообщил, что под оккупацией рф сейчас находится менее 20% украинских минеральных ресурсов, в том числе около половины редкоземельных залежей.

Редкоземельные металлы являются ключевыми для производства высокопроизводительных магнитов, электродвигателей и электроники. Зеленский отметил, что москва может передать доступ к этим ресурсам своим союзникам - Северной Корее и Ирану, которые являются противниками США.

"Мы должны остановить путина и защитить то, что имеем - богатый Днепровский регион, центральную Украину", - сказал он.

По словам Президента, Украина обладает крупнейшими в Европе запасами титана, который является критически важным для авиационной и космической отраслей, а также значительными залежами урана, используемого для производства энергии и ядерного оружия. Многие из этих месторождений расположены на северо-западе Украины, вдали от зоны боевых действий.

Однако Зеленский подчеркнул, что Украина не предлагает "отдавать" свои ресурсы, а стремится развивать их вместе с союзниками.

"Американцы помогли нам больше всего, поэтому они должны получить первоочередной доступ к этим возможностям. И они его получат. Я хочу обсудить этот вопрос лично с президентом Трампом", - заявил Зеленский.

Он также напомнил, что россия еще с советских времен знает подробную геологическую карту Украины, поскольку соответствующие исследования были вывезены в москву после обретения независимости в 1991 году.

Кроме этого, Украина и США обсуждают возможность использования украинских подземных хранилищ газа для хранения американского сжиженного газа (LNG).

"Я знаю, что администрация Трампа очень заинтересована в этом... Мы готовы заключать контракты на поставку LNG в Украину и стать газовым хабом для всей Европы", - подчеркнул он.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. 

Президент Украины Владимир Зеленский хочет лично встретиться с Дональдом Трампом перед тем, как президент США встретится с российским диктатором владимиром путиным. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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