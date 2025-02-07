Зеленський хоче зустрітися з Трампом перед його можливими переговорами з путіним

Президент України Володимир Зеленський хоче особисто зустрітися з Дональдом Трампом перед тим, як президент США зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним. Про це він сказав в інтрв'ю Reuters, передає УНН.

Український лідер зазначив, що важливо особисто зустрітися з Трампом перед тим, як президент США зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним, "інакше це буде виглядати як діалог про Україну без України".

Зеленський сказав, що його пріоритетом буде підвищення потреби України в гарантіях безпеки в рамках будь-якої угоди, щоб запобігти новому вторгненню росії в майбутньому.

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У п'ятницю Трамп заявив, що очікує поговорити із Зеленським наступного тижня.

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