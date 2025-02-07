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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский хочет встретиться с Трампом перед его возможными переговорами с путиным

Зеленский хочет встретиться с Трампом перед его возможными переговорами с путиным

Киев  •  УНН

 • 3008 просмотра

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Президент Украины настаивает на личной встрече с Дональдом Трампом до его возможных переговоров с путиным. Зеленский подчеркивает важность обсуждения гарантий безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет лично встретиться с Дональдом Трампом перед тем, как президент США встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интрвью Reuters, передает УНН.

Украинский лидер отметил, что важно лично встретиться с Трампом перед тем, как президент США встретится с президентом россии владимиром путиным, "иначе это будет выглядеть как диалог об Украине без Украины".

Зеленский сказал, что его приоритетом будет повышение потребности Украины в гарантиях безопасности в рамках любого соглашения, чтобы предотвратить новое вторжение россии в будущем.

Добавим

В пятницу Трамп заявил, что ожидает поговорить с Зеленским на следующей неделе.

Келлог не будет представлять "мирный план" в Мюнхене06.02.25, 15:42 • 26555 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
reutersReuters
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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