Зеленский хочет встретиться с Трампом перед его возможными переговорами с путиным

Президент Украины Владимир Зеленский хочет лично встретиться с Дональдом Трампом перед тем, как президент США встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интрвью Reuters, передает УНН.

Украинский лидер отметил, что важно лично встретиться с Трампом перед тем, как президент США встретится с президентом россии владимиром путиным, "иначе это будет выглядеть как диалог об Украине без Украины".

Зеленский сказал, что его приоритетом будет повышение потребности Украины в гарантиях безопасности в рамках любого соглашения, чтобы предотвратить новое вторжение россии в будущем.

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В пятницу Трамп заявил, что ожидает поговорить с Зеленским на следующей неделе.

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