Келлог не будет представлять "мирный план" в Мюнхене
Киев • УНН
Спецпредставитель Трампа Кит Келлог опроверг информацию о представлении "мирного плана" на Мюнхенской конференции. Он проведет лишь обсуждение с европейскими лидерами и доложит результаты президенту США.
Специальный представитель Трампа по Украине и россии Кит Келлог не будет представлять "мирный план" во время Мюнхенской конференции. Об этом Келлог сказал в комментарии Newsmax, передает УНН.
Кэллог заявил, что он проведет обсуждение с европейскими лидерами во время своей поездки в Мюнхен и доложит о результатах президенту. Он не будет представлять план публично.
Одно медиа заявило, что на следующей неделе мы представим "мирный план". Нет, таких планов нет. Я им комментариев не давал. Человек, который представит "мирный план", - это президент США, а не Кит Келлог. Мы будем привлечены, поможем ему с этим. На следующей неделе этого вообще не произойдет. Мы собираемся провести замечательные дискуссии с высокопоставленными руководителями в европейской среде и сообщим то, что мы узнали, президенту Соединенных Штатов и будем двигаться дальше
Дополнение
5 февраля на странице в Х Кита Келлога сообщалось, что он представит план президента США Дональда Трампа о завершении войны в Украине во время Мюнхенской конференции.
Bloomberg сообщало, что администрация Дональда Трампа готовится представить союзникам план прекращения войны России против Украины, который предусматривает замораживание конфликта. Документ якобы предлагает оставить оккупированные территории в неопределенном статусе, предоставляя Украине гарантии безопасности, чтобы не допустить нового нападения москвы.