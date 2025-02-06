Келлог не будет представлять "мирный план" в Мюнхене

Специальный представитель Трампа по Украине и россии Кит Келлог не будет представлять "мирный план" во время Мюнхенской конференции. Об этом Келлог сказал в комментарии Newsmax, передает УНН.

Кэллог заявил, что он проведет обсуждение с европейскими лидерами во время своей поездки в Мюнхен и доложит о результатах президенту. Он не будет представлять план публично.

Одно медиа заявило, что на следующей неделе мы представим "мирный план". Нет, таких планов нет. Я им комментариев не давал. Человек, который представит "мирный план", - это президент США, а не Кит Келлог. Мы будем привлечены, поможем ему с этим. На следующей неделе этого вообще не произойдет. Мы собираемся провести замечательные дискуссии с высокопоставленными руководителями в европейской среде и сообщим то, что мы узнали, президенту Соединенных Штатов и будем двигаться дальше