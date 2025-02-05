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Келлог представить план Трампа щодо завершення війни в Україні під час Мюнхенської конференції

Келлог представить план Трампа щодо завершення війни в Україні під час Мюнхенської конференції

Київ • УНН

 • 22520 перегляди

Кіт Келлог представить план Трампа щодо завершення війни в Україні на Мюнхенській конференції 2025 року. Спеціальний посланник планує зустрітися з союзниками для обговорення припинення конфлікту.

Кіт Келлог, спеціальний представник Трампа щодо України та росії,  представить план президента США Дональда Трампа про завершення війни в Україні під час Мюнхенської конференції. Про це він повідомив у Х, пише УНН

Деталі 

"Радий повідомити про свою участь Мюнхенській конференції  2025. Як Спеціальний посланник Трампа по росії та Україні, я з нетерпінням чекаю можливості поговорити про мету Трампа покласти край кривавій і дорогій війні в Україні. Я зустрінуся з союзниками Америки, які готові працювати з нами", — пише Келлог.

Мюнхенська конференція проходитиме з 14 по 16 лютого, за тиждень до федеральних виборів у Німеччині.

Нагадаємо 

Раніше УНН вже писав, що Дональд Трамп анонсував зустрічі представників своєї адміністрації з представниками України та росії.

До цього, у січні Трамп переніс візит свого представника Келлога в Україну на період після інавгурації. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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