Келлог представить план Трампа щодо завершення війни в Україні під час Мюнхенської конференції
Київ • УНН
Кіт Келлог представить план Трампа щодо завершення війни в Україні на Мюнхенській конференції 2025 року. Спеціальний посланник планує зустрітися з союзниками для обговорення припинення конфлікту.
Кіт Келлог, спеціальний представник Трампа щодо України та росії, представить план президента США Дональда Трампа про завершення війни в Україні під час Мюнхенської конференції. Про це він повідомив у Х, пише УНН.
Деталі
"Радий повідомити про свою участь Мюнхенській конференції 2025. Як Спеціальний посланник Трампа по росії та Україні, я з нетерпінням чекаю можливості поговорити про мету Трампа покласти край кривавій і дорогій війні в Україні. Я зустрінуся з союзниками Америки, які готові працювати з нами", — пише Келлог.
Мюнхенська конференція проходитиме з 14 по 16 лютого, за тиждень до федеральних виборів у Німеччині.
Нагадаємо
Раніше УНН вже писав, що Дональд Трамп анонсував зустрічі представників своєї адміністрації з представниками України та росії.
До цього, у січні Трамп переніс візит свого представника Келлога в Україну на період після інавгурації.