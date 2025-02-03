США запланували зустрічі та переговори з Україною, росією та іншими сторонами - Трамп
Київ • УНН
Трамп анонсував серію зустрічей з представниками України та росії та "різними сторонами".
Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запланувала низку зустрічей і переговорів. Зокрема, з Україною, росією та "різними сторонами". Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Ми маємо справу з Україною і росією, у нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, включно з Україною і росією
Доповнення
На початку січня Трамп переніс візит свого представника Келлога в Україну на період після інавгурації.
23 січня в МЗС України повідомляли, що візит до України спецпредставника Кіта Келлога залишається на порядку денному й підготовка до нього триває.
Нагадаємо
Президент Зеленський повідомив про очікуваний візит американської делегації на чолі з Кітом Келлогом. Візит, який спочатку планувався на початок січня, був перенесений через юридичні питання в США.