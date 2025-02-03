США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп
Киев • УНН
Трамп анонсировал серию встреч с представителями Украины и россии и "различными сторонами".
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация запланировала ряд встреч и переговоров. В частности, с Украиной, россией и "различными сторонами". Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Мы имеем дело с Украиной и россией, у нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию
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В начале января Трамп перенес визит своего представителя Келлога в Украину на период после инаугурации.
23 января в МИД Украины сообщали, что визит в Украину спецпредставителя Кита Келлога остается на повестке дня и подготовка к нему продолжается.
Напомним
Президент Зеленский сообщил об ожидаемом визите американской делегации во главе с Китом Келлогом. Визит, который изначально планировался на начало января, был перенесен из-за юридических вопросов в США.