Кабінет міністрів запровадив процедуру звірки реєстрових даних про громадян України чоловічої статі віком від 17 до 60 років. Державна міграційна служба передасть Міністерству оборони паспортні дані, адреси реєстрації та відцифровані образи облич чоловіків для подальшої актуалізації даних у реєстрі "Оберіг", передає УНН з посилання на постанову №1466 від 25 листопада.

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Відповідно до документа, Кабмін постановив "з метою забезпечення цілісності, повноти, достовірності реєстрових даних" провести верифікацію інформації про громадян України чоловічої статі віком від 17 до 60 на підставі даних, що обробляються в:

відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби;

Єдиному державному демографічному реєстрі;

Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Згідно з постановою, Державна міграційна служба передає Міноборони дані відомчої інформаційної системи ДМС у частині даних, переданих з реєстрів територіальних громад:

ідентифікаційний код (за наявності);

реквізити паспорта громадянина України;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності); прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

дата народження;

місце народження;

стать;

адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування);

відомості про громадянство.

Також ДМС має передати дані відомчої інформаційної системи у частині даних про паспорти громадянина України у формі книжечки, зокрема, до вищезазначених даних - реквізити паспорта та закордонного паспорта (серія та/або номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії), реквізити попередніх паспортів громадянина України та/або паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Окрім того, ДМС має передати Міноборони відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну, а також відцифрований образ обличчя особи.

Постановою Міністерству оборони доручено забезпечити проведення верифікації даних, отриманих від ДМС, а також провести актуалізацію даних шляхом внесення до реєстру "Оберіг" протягом 120 днів після завершення верифікації.

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