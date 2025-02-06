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Келлог не представлятиме "мирний план" у Мюнхені

Келлог не представлятиме "мирний план" у Мюнхені

Київ • УНН

 • 29384 перегляди

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог спростував інформацію про представлення "мирного плану" на Мюнхенській конференції. Він проведе лише обговорення з європейськими лідерами та доповість результати президенту США.

Спеціальний представник Трампа щодо України та росії Кіт Келлог не представлятиме "мирний план" під час Мюнхенської конференції. Про це Келлог сказав в коментарі Newsmax, передає УНН.

Келлог заявив, що він проведе обговорення з європейськими лідерами під час своєї поїздки до Мюнхена і доповість про результати президенту. Він не представлятиме план публічно.

Одне медіа заявило, що на наступного тижня ми представимо "мирний план". Ні, таких планів немає. Я їм коментарів не давав. Людина, яка представить "мирний план" - це президент США, а не Кіт Келлог. Ми будемо залучені, допоможемо йому з цим. Наступного тижня цього взагалі не станеться. Ми збираємося провести чудові дискусії з високопоставленими керівниками в європейському середовищі та повідомимо те, що ми дізналися, президенту Сполучених Штатів й будемо рухатися далі 

- заявив Келлог.

Доповнення

5 лютого на сторінці в Х Кіта Келлога повідомлялося, що він представить план президента США Дональда Трампа про завершення війни в Україні під час Мюнхенської конференції. 

Bloomberg повідомляло, що адміністрація Дональда Трампа готується представити союзникам план припинення війни росії проти України, який передбачає заморожування конфлікту. Документ нібито пропонує залишити окуповані території у невизначеному статусі, надаючи Україні гарантії безпеки, щоб не допустити нового нападу москви.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
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miunkhenМюнхен
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