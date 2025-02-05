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США представлять план Трампа: чи "заморозять" війну в Україні

США представлять план Трампа: чи "заморозять" війну в Україні

Київ • УНН

 • 29230 перегляди

Адміністрація Трампа представить план припинення війни в Україні, що передбачає заморожування конфлікту. План включає невизначений статус окупованих територій та гарантії безпеки для України.

Адміністрація Дональда Трампа готується представити союзникам план припинення війни росії проти України, який передбачає заморожування конфлікту. Документ нібито пропонує залишити окуповані території у невизначеному статусі, надаючи Україні гарантії безпеки, щоб не допустити нового нападу москви. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Джерела зазначають, що документ союзникам представить спеціальний представник Трампа з питань України Кіт Келлог.

Звіти та коментарі Келлога й інших представників Трампа останніми тижнями натякали на план досягнення того, що його союзники називають "миром через силу".

Серед можливих елементів – заморожування конфлікту та залишення територій, окупованих російськими військами, у невизначеному статусі, одночасно надаючи Україні гарантії безпеки, щоб не допустити нового нападу москви.

Келлог дав зрозуміти, що США хочуть бачити вибори в Україні після припинення вогню, тоді як Трамп зазначав, що доступ до критично важливих мінералів в обмін на підтримку США може стати частиною угоди. У середу відставний генерал підтвердив свої плани щодо участі в Мюнхенській конференції.

"Я зустрінуся з союзниками Америки, які готові працювати з нами", – написав Келлог у соцмережі X.

Президент США також пригрозив москві масштабними санкціями, якщо вона не піде на переговори.

Пріоритетом України як остаточної гарантії безпеки залишається членство в НАТО, хоча Київ визнає, що в короткостроковій перспективі цей варіант малоймовірний.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський цього тижня заявив, що відкритий до проведення виборів після завершення війни та скасування воєнного стану.

Водночас головний радник Зеленського Андрій Єрмак цього тижня провів розмову з радником з національної безпеки США Майклом Уолтцом, тоді як прессекретар путіна заявив, що контакти між американськими та російськими структурами активізуються.

Нагадаємо

Союзники США очікують, що адміністрація Трампа представить довгоочікуваний план щодо припинення війни росії проти України на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині наступного тижня.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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