США представят план Трампа: "заморозят" ли войну в Украине

ukenru
В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься
16:15 • 32397 просмотра

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься

Эксклюзив
В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит
15:14 • 53109 просмотра

В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ
13:58 • 72696 просмотра

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский
13:56 • 60632 просмотра

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая
13:43 • 73217 просмотра

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая

Эксклюзив
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
12:05 • 107113 просмотра

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК
5 февраля, 11:37 • 79796 просмотра

россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК

Эксклюзив
Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева
5 февраля, 11:00 • 77942 просмотра

Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"
5 февраля, 06:49 • 102339 просмотра

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"

Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне
4 февраля, 21:04 • 114994 просмотра

Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

5 февраля, 08:49 • 117041 просмотра
В Украине готовятся ввести уголовную ответственность за нарушение санкций - Минюст

В Украине готовятся ввести уголовную ответственность за нарушение санкций - Минюст

5 февраля, 08:49 • 101539 просмотра
Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

5 февраля, 09:32 • 105819 просмотра
Скарлетт Йоханссон рассказала, как годами пыталась попасть во франшизу "Парк Юрский период"

Скарлетт Йоханссон рассказала, как годами пыталась попасть во франшизу "Парк Юрский период"

13:04 • 52579 просмотра
Фильм "Моана 2" стал мегахитом, собрав более 1 миллиарда долларов в мировом прокате

Фильм "Моана 2" стал мегахитом, собрав более 1 миллиарда долларов в мировом прокате

13:05 • 87955 просмотра
публикации
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

17:28 • 12701 просмотра
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
Эксклюзив

12:05 • 107106 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

5 февраля, 08:49 • 117041 просмотра
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 145621 просмотра
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

4 февраля, 08:45 • 163763 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Разрыв дружеских отношений: почему возникает и как с этим бороться

Разрыв дружеских отношений: почему возникает и как с этим бороться

16:07 • 21921 просмотра
Джастин Бибер и его "пустой взгляд": что происходит в жизни певца?

Джастин Бибер и его "пустой взгляд": что происходит в жизни певца?

14:54 • 31830 просмотра
Как здоровье кишечника и ротовой полости влияют на вероятность инсульта - исследование

Как здоровье кишечника и ротовой полости влияют на вероятность инсульта - исследование

14:40 • 32704 просмотра
Фильм "Моана 2" стал мегахитом, собрав более 1 миллиарда долларов в мировом прокате

Фильм "Моана 2" стал мегахитом, собрав более 1 миллиарда долларов в мировом прокате

13:05 • 87955 просмотра
Скарлетт Йоханссон рассказала, как годами пыталась попасть во франшизу "Парк Юрский период"

Скарлетт Йоханссон рассказала, как годами пыталась попасть во франшизу "Парк Юрский период"

13:04 • 52579 просмотра
Актуальное
США представят план Трампа: "заморозят" ли войну в Украине

США представят план Трампа: "заморозят" ли войну в Украине

Киев  •  УНН

 • 7633 просмотра

Read in English

Администрация Трампа представит план прекращения войны в Украине, предусматривающий замораживание конфликта. План включает неопределенный статус оккупированных территорий и гарантии безопасности для Украины.

Администрация Дональда Трампа готовится представить союзникам план прекращения войны россии против Украины, который предусматривает замораживание конфликта. Документ якобы предлагает оставить оккупированные территории в неопределенном статусе, предоставляя Украине гарантии безопасности, чтобы не допустить нового нападения москвы. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Источники отмечают, что документ союзникам представит специальный представитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог.

Отчеты и комментарии Келлога и других представителей Трампа в последние недели намекали на план достижения того, что его союзники называют "миром через силу".

Среди возможных элементов - замораживание конфликта и оставление территорий, оккупированных российскими войсками, в неопределенном статусе, одновременно предоставляя Украине гарантии безопасности, чтобы не допустить нового нападения москвы.

Келлог дал понять, что США хотят видеть выборы в Украине после прекращения огня, тогда как Трамп отмечал, что доступ к критически важным минералам в обмен на поддержку США может стать частью соглашения. В среду отставной генерал подтвердил свои планы относительно участия в Мюнхенской конференции.

"Я встречусь с союзниками Америки, которые готовы работать с нами", - написал Келлог в соцсети X.

Президент США также пригрозил москве масштабными санкциями, если она не пойдет на переговоры.

Приоритетом Украины как окончательной гарантии безопасности остается членство в НАТО, хотя Киев признает, что в краткосрочной перспективе этот вариант маловероятен.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский на этой неделе заявил, что открыт к проведению выборов после завершения войны и отмены военного положения.

В то же время главный советник Зеленского Андрей Ермак на этой неделе провел разговор с советником по национальной безопасности США Майклом Уолтцом, тогда как пресс-секретарь Путина заявил, что контакты между американскими и российскими структурами активизируются.

Напомним

Союзники США ожидают, что администрация Трампа представит долгожданный план по прекращению войны России против Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии на следующей неделе.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы