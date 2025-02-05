США представят план Трампа: "заморозят" ли войну в Украине

Администрация Дональда Трампа готовится представить союзникам план прекращения войны россии против Украины, который предусматривает замораживание конфликта. Документ якобы предлагает оставить оккупированные территории в неопределенном статусе, предоставляя Украине гарантии безопасности, чтобы не допустить нового нападения москвы. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.



Детали

Источники отмечают, что документ союзникам представит специальный представитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог.

Отчеты и комментарии Келлога и других представителей Трампа в последние недели намекали на план достижения того, что его союзники называют "миром через силу".

Среди возможных элементов - замораживание конфликта и оставление территорий, оккупированных российскими войсками, в неопределенном статусе, одновременно предоставляя Украине гарантии безопасности, чтобы не допустить нового нападения москвы.

Келлог дал понять, что США хотят видеть выборы в Украине после прекращения огня, тогда как Трамп отмечал, что доступ к критически важным минералам в обмен на поддержку США может стать частью соглашения. В среду отставной генерал подтвердил свои планы относительно участия в Мюнхенской конференции.

"Я встречусь с союзниками Америки, которые готовы работать с нами", - написал Келлог в соцсети X.

Президент США также пригрозил москве масштабными санкциями, если она не пойдет на переговоры.

Приоритетом Украины как окончательной гарантии безопасности остается членство в НАТО, хотя Киев признает, что в краткосрочной перспективе этот вариант маловероятен.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский на этой неделе заявил, что открыт к проведению выборов после завершения войны и отмены военного положения.

В то же время главный советник Зеленского Андрей Ермак на этой неделе провел разговор с советником по национальной безопасности США Майклом Уолтцом, тогда как пресс-секретарь Путина заявил, что контакты между американскими и российскими структурами активизируются.

Напомним

Союзники США ожидают, что администрация Трампа представит долгожданный план по прекращению войны России против Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии на следующей неделе.

