Трамп анонсував можливу зустріч із Зеленським наступного тижня

Президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня. Це буде їхня перша зустріч після повернення Трампа до Білого дому. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

"Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня", — сказав Трамп у п'ятницю.

США представлять план Трампа: чи "заморозять" війну в Україні

На запитання, чи відбудеться зустріч у Вашингтоні, він відповів, що це можливо, але до Києва їхати не планує.

Трамп продовжує наполягати на пошуку шляхів для завершення війни між росією та Україною.

Візит спецпредставника Трампа в Україну відбудеться 20 лютого - ЗМІ