Трамп анонсував можливу зустріч із Зеленським наступного тижня
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про ймовірну зустріч з Володимиром Зеленським наступного тижня у Вашингтоні. Президент США наголосив, що не планує відвідувати Київ та продовжує шукати шляхи завершення війни.
Президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня. Це буде їхня перша зустріч після повернення Трампа до Білого дому. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
"Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня", — сказав Трамп у п'ятницю.
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На запитання, чи відбудеться зустріч у Вашингтоні, він відповів, що це можливо, але до Києва їхати не планує.
Трамп продовжує наполягати на пошуку шляхів для завершення війни між росією та Україною.
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