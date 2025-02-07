Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Это будет их первая встреча после возвращения Трампа в Белый дом. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

«Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе», - сказал Трамп в пятницу.

США представят план Трампа: "заморозят" ли войну в Украине

На вопрос, состоится ли встреча в Вашингтоне, он ответил, что это возможно, но в Киев ехать не планирует.

Трамп продолжает настаивать на поиске путей для завершения войны между Россией и Украиной.

Визит спецпредставителя Трампа в Украину состоится 20 февраля - СМИ