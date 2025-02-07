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Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
18:07 • 27437 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

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В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
16:05 • 65198 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
14:58 • 89043 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

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Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
14:19 • 100323 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом
7 февраля, 11:29 • 115513 просмотра

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
7 февраля, 09:05 • 105630 просмотра

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра

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Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог
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Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

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Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Киев  •  УНН

 • 25542 просмотра

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Дональд Трамп заявил о вероятной встрече с Владимиром Зеленским на следующей неделе в Вашингтоне. Президент США подчеркнул, что не планирует посещать Киев и продолжает искать пути завершения войны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Это будет их первая встреча после возвращения Трампа в Белый дом. Об этом сообщает AFP, передает УНН

«Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе», - сказал Трамп в пятницу.

США представят план Трампа: "заморозят" ли войну в Украине05.02.25, 19:07 • 27800 просмотров

На вопрос, состоится ли встреча в Вашингтоне, он ответил, что это возможно, но в Киев ехать не планирует.

Трамп продолжает настаивать на поиске путей для завершения войны между Россией и Украиной.

Визит спецпредставителя Трампа в Украину состоится 20 февраля - СМИ05.02.25, 21:25 • 52891 просмотр

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
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