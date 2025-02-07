Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о вероятной встрече с Владимиром Зеленским на следующей неделе в Вашингтоне. Президент США подчеркнул, что не планирует посещать Киев и продолжает искать пути завершения войны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Это будет их первая встреча после возвращения Трампа в Белый дом. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
«Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе», - сказал Трамп в пятницу.
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На вопрос, состоится ли встреча в Вашингтоне, он ответил, что это возможно, но в Киев ехать не планирует.
Трамп продолжает настаивать на поиске путей для завершения войны между Россией и Украиной.
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