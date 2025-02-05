Визит спецпредставителя Трампа в Украину состоится 20 февраля - СМИ
Киев • УНН
Визит спецпредставителя президента США по вопросам Украины Келлога в Киев запланирован на 20 февраля. Дату предложила американская сторона.
Визит спецпредставителя президента США по вопросам Украины Келлога в Киев планируют на 20-е февраля. Об этом сообщили источники Суспільного в ОП, передает УНН.
По данным СМИ, эту дату предложила американская сторона.
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Ранее СМИ сообщали, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и россии Кит Келлог планирует прибыть в Киев после 11 февраля.
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