Визит спецпредставителя Трампа в Украину состоится 20 февраля - СМИ

Визит спецпредставителя президента США по вопросам Украины Келлога в Киев планируют на 20-е февраля. Об этом сообщили источники Суспільного в ОП, передает УНН.

По данным СМИ, эту дату предложила американская сторона.

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Ранее СМИ сообщали, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и россии Кит Келлог планирует прибыть в Киев после 11 февраля.

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