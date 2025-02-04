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Согласовываются даты и состав: Зеленский о визите команды Келлога в Украину

Согласовываются даты и состав: Зеленский о визите команды Келлога в Украину

Киев  •  УНН

 • 6920 просмотра

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Президент Украины сообщил о согласовании рабочих дат визита команды Кита Келлога. Американская делегация планирует прибыть в Киев после 11 февраля.

Уже есть рабочие даты визита команды спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Украине и россии Кита Келлога. Сейчас согласовывается даты и состав команд. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, передает УНН.

У него (руководителя Офиса президента Андрея Ермака - ред.) был разговор с Волтцом (советник по национальной безопасности - ред.), и с Келлогом (спецпредставитель по Украине и РФ - ред.) моя команда имела контакт. И мы согласовываем даты, у нас есть уже рабочие даты, когда команда американская приедет. Сейчас согласовываются даты и состав, и мы ждем команду, и будем вместе работать 

- сказал Зеленский.

Напомним

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог планирует прибыть в Киев после 11 февраля.

Павел Башинский

Павел Башинский

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