Согласовываются даты и состав: Зеленский о визите команды Келлога в Украину

Уже есть рабочие даты визита команды спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Украине и россии Кита Келлога. Сейчас согласовывается даты и состав команд. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, передает УНН.

У него (руководителя Офиса президента Андрея Ермака - ред.) был разговор с Волтцом (советник по национальной безопасности - ред.), и с Келлогом (спецпредставитель по Украине и РФ - ред.) моя команда имела контакт. И мы согласовываем даты, у нас есть уже рабочие даты, когда команда американская приедет. Сейчас согласовываются даты и состав, и мы ждем команду, и будем вместе работать - сказал Зеленский.

Напомним

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог планирует прибыть в Киев после 11 февраля.