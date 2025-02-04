Узгоджуються дати і склад: Зеленський про візит команди Келлога до України

Уже є робочі дати візиту команди спецпредставника президента США Дональда Трампа по Україні та росії Кіта Келлога. Наразі узгоджується дати і склад команд. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, передає УНН.

У нього (керівника Офісу президента Андрія Єрмака - ред.) була розмова з Волтцом (радник з національної безпеки – ред.), і з Келлогом (спецпредставник по Україні та рф - ред.) моя команда мала контакт. І ми узгоджуємо дати, у нас є вже робочі дати, коли команда американська приїде. Зараз узгоджуються дати і склад, і ми чекаємо на команду, і будемо разом працювати - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та росії Кіт Келлог планує прибути до Києва після 11 лютого.