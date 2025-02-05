Візит спецпредставника Трампа в Україну відбудеться 20 лютого - ЗМІ

Візит спецпредставника президента США з питань України Келлога до Києва планують на 20-те лютого. Про це повідомили джерела Суспільного в ОП, передає УНН.

За даними ЗМІ, цю дату запропонувала американська сторона.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та росії Кіт Келлог планує прибути до Києва після 11 лютого.

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