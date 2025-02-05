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Візит спецпредставника Трампа в Україну відбудеться 20 лютого - ЗМІ

Візит спецпредставника Трампа в Україну відбудеться 20 лютого - ЗМІ

Київ • УНН

 • 54048 перегляди

Візит спецпредставника президента США з питань України Келлога до Києва запланований на 20 лютого. Дату запропонувала американська сторона.

Візит спецпредставника президента США з питань України Келлога до Києва планують на 20-те лютого. Про це  повідомили джерела Суспільного в ОП, передає УНН.

За даними ЗМІ, цю дату запропонувала американська сторона.

Узгоджуються дати і склад: Зеленський про візит команди Келлога до України04.02.25, 18:30 • 28551 перегляд

Раніше ЗМІ повідомляли, що спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та росії Кіт Келлог планує прибути до Києва після 11 лютого.

Келлог представить план Трампа щодо завершення війни в Україні під час Мюнхенської конференції 05.02.25, 13:14 • 22520 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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