Візит спецпредставника Трампа в Україну відбудеться 20 лютого - ЗМІ
Київ • УНН
Візит спецпредставника президента США з питань України Келлога до Києва запланований на 20 лютого. Дату запропонувала американська сторона.
Візит спецпредставника президента США з питань України Келлога до Києва планують на 20-те лютого. Про це повідомили джерела Суспільного в ОП, передає УНН.
За даними ЗМІ, цю дату запропонувала американська сторона.
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Раніше ЗМІ повідомляли, що спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та росії Кіт Келлог планує прибути до Києва після 11 лютого.
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