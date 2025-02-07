Україна не пропонує “віддавати” свої ресурси, а прагне розвивати їх разом із союзниками - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтримує стратегічне партнерство з США у видобутку рідкоземельних металів, що може стати частиною угоди про економічну підтримку та гарантії безпеки для України. Про це пише Reuters, передає УНН.

Адміністрація Трампа, яка наполягає на якнайшвидшому завершенні війни в Україні, заявила, що хотіла б отримувати від Києва рідкоземельні метали та інші ресурси в обмін на фінансову підтримку.

"Якщо ми говоримо про угоду, то давайте її укладати – ми лише за", – заявив Зеленський, наголосивши, що будь-які домовленості мають передбачати гарантії безпеки для України.

Україна ще минулої осені запропонувала союзникам можливість інвестувати в її видобуток критично важливих копалин у межах свого "плану перемоги", який мав на меті зміцнити позиції Києва у переговорах та змусити москву сісти за стіл перемовин.

Зеленський повідомив, що під окупацією рф наразі перебуває менш як 20% українських мінеральних ресурсів, зокрема близько половини рідкоземельних покладів.

Рідкоземельні метали є ключовими для виробництва високопродуктивних магнітів, електродвигунів та електроніки. Зеленський наголосив, що москва може передати доступ до цих ресурсів своїм союзникам – Північній Кореї та Ірану, які є противниками США.

"Ми повинні зупинити путіна та захистити те, що маємо – багатий Дніпровський регіон, центральну Україну", – сказав він.

За словами Президента, Україна володіє найбільшими в Європі запасами титану, який є критично важливим для авіаційної та космічної галузей, а також значними покладами урану, що використовується для виробництва енергії та ядерної зброї. Багато з цих родовищ розташовані на північному заході України, далеко від зони бойових дій.

Проте Зеленський наголосив, що Україна не пропонує "віддавати" свої ресурси, а прагне розвивати їх разом із союзниками.

"Американці допомогли нам найбільше, тому вони повинні отримати першочерговий доступ до цих можливостей. І вони його отримають. Я хочу обговорити це питання особисто з президентом Трампом", – заявив Зеленський.

Він також нагадав, що росія ще з радянських часів знає детальну геологічну карту України, оскільки відповідні дослідження були вивезені до москви після здобуття незалежності в 1991 році.

Окрім цього, Україна та США обговорюють можливість використання українських підземних сховищ газу для зберігання американського скрапленого газу (LNG).

"Я знаю, що адміністрація Трампа дуже зацікавлена в цьому… Ми готові укладати контракти на постачання LNG до України та стати газовим хабом для всієї Європи", – підкреслив він.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня.

Президент України Володимир Зеленський хоче особисто зустрітися з Дональдом Трампом перед тим, як президент США зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним.