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Спалах Еболи в Конго майже вийшов з-під контролю – понад 5500 загиблих за 6 місяців

Київ • УНН

 • 518 перегляди

У Конго зафіксували 11 376 випадків Еболи та 5568 смертей. Війна, голод і зруйнована медицина ускладнюють контроль спалаху.

Спалах Еболи в Конго майже вийшов з-під контролю – понад 5500 загиблих за 6 місяців

У Демократичній Республіці Конго спалах лихоманки Ебола дедалі важче контролювати через збройні конфлікти, голод і руйнування системи охорони здоров'я. За 6 місяців вірусом заразилися понад 11 тисяч людей, більш як 5500 померли. Медики попереджають, що значна частина хворих залишається поза контролем системи охорони здоров'я. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Станом на 14 листопада в країні підтвердили 11 376 випадків зараження та 5568 смертей. Летальність становить майже 49%, а спалах уже охопив 68 медичних зон у 8 провінціях.

За даними організації "Лікарі без кордонів", близько двох третин смертей останнім часом трапляються поза спеціалізованими лікувальними центрами. Це свідчить про те, що багатьох інфікованих виявляють надто пізно або вони взагалі не звертаються по допомогу.

Чому медикам не вдається стримати епідемію

Ситуацію ускладнюють бойові дії, недовіра населення та нестача базового обладнання в лікарнях. Частина медичних закладів не має стабільного електропостачання, води та належних умов для ізоляції пацієнтів.

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Крім того, проти штаму Бундібуджйо, який спричинив нинішній спалах, наразі немає вакцини чи лікування з доведеною ефективністю.

Ще однією проблемою залишається голод. Майже 29 млн жителів Конго стикаються з гострою нестачею продовольства, тому люди часто не можуть дотримуватися ізоляції, оскільки змушені шукати їжу та заробіток.

Представники ООН попереджають, що в окремих районах збройне насильство забирає навіть більше життів, ніж Ебола. Сукупність цих чинників суттєво ускладнює стримування епідемії.

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Степан Гафтко

Здоров'яСвітУНН Lite
Ебола
Bloomberg
Організація Об'єднаних Націй
Демократична Республіка Конго