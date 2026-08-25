Ебола
У ДР Конго Ебола заразила понад 5500 людей і забрала 2642 життя. Напади, страйки та відмова від ізоляції ускладнюють реагування.
ДР Конго отримала першу партію вакцини на тлі спалаху вірусу Бундібуджйо. У шести провінціях зафіксували 5375 випадків і 2557 смертей.
ГУР заявило, що росія створила на острові у тверській області секретний комплекс для експериментів із небезпечними патогенами. Розвідка попередила про ризик зараження водосховища та епідемій.
Адміністрація Трампа скоротила команду з біобезпеки, але тепер аналізує ризики ШІ для створення патогенів. Фахівці вивчають мільярди змін антитіл для захисту від пандемій та біологічних атак.
На сході ДР Конго 60-70% нових випадків Еболи виявляють поза контролем контактів. Спалах забрав понад 2200 життів, ООН виділила $30,5 млн.
Спалах Еболи в Конго може стати найсмертоноснішим в історії. Зафіксовано понад 4300 випадків, з яких понад 2000 смертельні.
У Конго зареєстровано 4381 підтверджений випадок Еболи, з яких 2011 смертей. Спалах, оголошений у травні, викликаний рідкісним вірусом Бундібугйо без схвалених вакцин.
Медики обстежили понад 300 пасажирів річкового судна біля Кіншаси після смерті чоловіка з підозрою на Еболу. У чотирьох осіб із симптомами відібрали зразки для аналізів.
У ДР Конго десятки медиків, які борються з Еболою, вийшли на протест через невиплату зарплат, залишивши робочі місця. Вони не отримували виплат з оголошення спалаху в травні, що порушило надання допомоги.
У Демократичній Республіці Конго кількість підтверджених випадків Еболи зросла до 3200, включаючи 1405 летальних випадків. Дані опубліковані урядовими джерелами в неділю.
У Демократичній Республіці Конго кількість підтверджених випадків зараження вірусом Ебола зросла майже до 3000. Від захворювання померли понад 1300 людей, ефективної вакцини проти штаму немає.
Кількість смертей від Еболи в ДР Конго досягла 1033, а підтверджених випадків — 2536. Спалах спричиняє рідкісний штам Bundibugyo, для якого немає схваленої вакцини.
У ДР Конго кількість померлих від Еболи досягла 930 осіб, за добу зафіксовано 37 нових смертей. ВООЗ попереджає про швидке поширення вірусу Бундібудьйо, для якого немає вакцини.
Адміністрація Трампа запровадила тимчасові обмеження на повернення американців з Конго через спалах Еболи. Громадяни США мають провести 21 день у третій країні перед вильотом.
Спалах вірусу Ебола на сході ДР Конго став найшвидше зростаючим за всю історію. Підтверджено майже 2 тисячі випадків зараження, 702 з яких завершилися смертю.
У ДР Конго понад 150 хворих на Еболу втекли з лікувальних центрів у пошуках їжі. Спалах охопив майже 900 людей, понад чверть з яких померли.
ФАО та ВПП прогнозують посилення продовольчої кризи у 13 регіонах до листопада 2026 року. Гострий голод загрожує 266 мільйонам людей через конфлікти.
G7 мобілізує ресурси та персонал для боротьби з Еболою в Конго та Уганді. Антоніу Кошта наголосив на важливості міжнародної координації зусиль.
У таборі Кпангба зафіксували перші смерті від Еболи серед переселенців. Через антисанітарію та щільність мешканців існує ризик швидкого поширення вірусу.
У Наньюкі сталися сутички через плани США збудувати центр для хворих на Еболу. Є поранені та десятки затриманих.
США закликають Європу обмежити в'їзд з Африки через спалах вірусу Ебола. Інакше Вашингтон посилить правила подорожей для європейців до Америки.
Глава ВООЗ назвав закриття кордонів неефективним методом боротьби з Еболою. Він закликав Уганду скасувати обмеження на в'їзд із сусіднього Конго.
У Східній Африці підтверджено 471 випадок Еболи та 82 смерті. Більшість хворих у Конго, а в сусідній Уганді зафіксовано 19 летальних випадків.
У Конго підтвердили 344 випадки Еболи та 60 смертей через поширення вірусу. Глава ВООЗ закликав не обмежувати подорожі для ефективної боротьби.
У Кенії двоє людей загинули під час протестів проти карантинного центру США. Суд призупинив будівництво об’єкта для хворих на Еболу до 23 червня.
У Конго через заборону традиційних обрядів поховання жертв Еболи почалися напади на клініки. Родичі померлих протестують проти стерильних процедур.