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Ебола

Небезпечна інфекційна з високою летальністю
Вірус Ебола – загальна назва для 5 видів роду Ebolavirus з родини філовірусів. Вірус було названо на честь річки Ебола в Африці, де він вперше був виділений у 1976 році. У хворих на Еболу спостерігається геморагічна гарячка. Хвороба характеризується високою летальністю – до 90%. Збудник передається через прямий контакт з кров'ю або виділеннями інфікованої людини чи тварини. Природним резервуаром вірусу вважаються кажани. Найбільший спалах інфекції стався у 2014–2016 роках у Західній Африці.
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Рятувальників Еболи переслідували з мачете, а спалах у Конго вже охопив територію більшу за ФранціюPhoto

У ДР Конго Ебола заразила понад 5500 людей і забрала 2642 життя. Напади, страйки та відмова від ізоляції ускладнюють реагування.

Здоров'я • 24 серпня, 04:32 • 4164 перегляди
Конго отримало понад 16 тисяч доз вакцини на тлі найшвидшого спалаху Еболи в історії

ДР Конго отримала першу партію вакцини на тлі спалаху вірусу Бундібуджйо. У шести провінціях зафіксували 5375 випадків і 2557 смертей.

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Створили комплекс біолабораторій на острові: у ГУР заявили, що рф експериментує з вірусами посеред водосховища

ГУР заявило, що росія створила на острові у тверській області секретний комплекс для експериментів із небезпечними патогенами. Розвідка попередила про ризик зараження водосховища та епідемій.

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Адміністрація Трампа побоюється, що ШІ може спростити створення біологічної зброї

Адміністрація Трампа скоротила команду з біобезпеки, але тепер аналізує ризики ШІ для створення патогенів. Фахівці вивчають мільярди змін антитіл для захисту від пандемій та біологічних атак.

Світ • 17 серпня, 22:16 • 12740 перегляди
Спалах Еболи в Конго стрімко поширюється - медики не встигають відстежувати контакти

На сході ДР Конго 60-70% нових випадків Еболи виявляють поза контролем контактів. Спалах забрав понад 2200 життів, ООН виділила $30,5 млн.

Здоров'я • 15 серпня, 19:27 • 6113 перегляди
Ебола в Конго виходить з-під контролю – ВООЗ попередила про рекордну кількість жертв

Спалах Еболи в Конго може стати найсмертоноснішим в історії. Зафіксовано понад 4300 випадків, з яких понад 2000 смертельні.

Здоров'я • 12 серпня, 22:37 • 4231 перегляди
Понад 2000 смертей від Еболи зареєстрували в Конго

У Конго зареєстровано 4381 підтверджений випадок Еболи, з яких 2011 смертей. Спалах, оголошений у травні, викликаний рідкісним вірусом Бундібугйо без схвалених вакцин.

Здоров'я • 11 серпня, 08:00 • 4720 перегляди
У Конго перевірили понад 300 пасажирів після підозри на випадок Еболи на річковому судні

Медики обстежили понад 300 пасажирів річкового судна біля Кіншаси після смерті чоловіка з підозрою на Еболу. У чотирьох осіб із симптомами відібрали зразки для аналізів.

Здоров'я • 6 серпня, 22:37 • 8666 перегляди
У Конго медики, які борються зі спалахом Еболи, вийшли на протест через невиплату зарплатPhoto

У ДР Конго десятки медиків, які борються з Еболою, вийшли на протест через невиплату зарплат, залишивши робочі місця. Вони не отримували виплат з оголошення спалаху в травні, що порушило надання допомоги.

Здоров'я • 6 серпня, 12:51 • 4093 перегляди
У Конго кількість випадків Еболи зросла до 3200, а кількість смертей - до 1400

У Демократичній Республіці Конго кількість підтверджених випадків Еболи зросла до 3200, включаючи 1405 летальних випадків. Дані опубліковані урядовими джерелами в неділю.

Світ • 27 липня, 14:42 • 3847 перегляди
У Конго кількість підтверджених випадків Еболи наблизилася до 3000

У Демократичній Республіці Конго кількість підтверджених випадків зараження вірусом Ебола зросла майже до 3000. Від захворювання померли понад 1300 людей, ефективної вакцини проти штаму немає.

Здоров'я • 25 липня, 22:54 • 4395 перегляди
Кількість смертей від Еболи в Конго перевищила 1000

Кількість смертей від Еболи в ДР Конго досягла 1033, а підтверджених випадків — 2536. Спалах спричиняє рідкісний штам Bundibugyo, для якого немає схваленої вакцини.

Здоров'я • 24 липня, 07:15 • 4286 перегляди
Кількість жертв спалаху Еболи в ДР Конго зросла до 930, серед загиблих – десятки медиків

У ДР Конго кількість померлих від Еболи досягла 930 осіб, за добу зафіксовано 37 нових смертей. ВООЗ попереджає про швидке поширення вірусу Бундібудьйо, для якого немає вакцини.

Здоров'я • 21 липня, 01:39 • 4330 перегляди
США тимчасово заборонили своїм громадянам повертатися з Конго через спалах Еболи

Адміністрація Трампа запровадила тимчасові обмеження на повернення американців з Конго через спалах Еболи. Громадяни США мають провести 21 день у третій країні перед вильотом.

Здоров'я • 14 липня, 05:00 • 6162 перегляди
Спалах Еболи в Конго став найшвидшим в історії та продовжує набирати обертів

Спалах вірусу Ебола на сході ДР Конго став найшвидше зростаючим за всю історію. Підтверджено майже 2 тисячі випадків зараження, 702 з яких завершилися смертю.

Здоров'я • 13 липня, 23:56 • 4581 перегляди
Пацієнти з Еболою тікають із лікарень у Конго через голодну кризу

У ДР Конго понад 150 хворих на Еболу втекли з лікувальних центрів у пошуках їжі. Спалах охопив майже 900 людей, понад чверть з яких померли.

Здоров'я • 19 червня, 04:59 • 6203 перегляди
ООН попередила про погіршення ситуації з голодом у 13 регіонах світу

ФАО та ВПП прогнозують посилення продовольчої кризи у 13 регіонах до листопада 2026 року. Гострий голод загрожує 266 мільйонам людей через конфлікти.

Світ • 17 червня, 22:59 • 4050 перегляди
G7 скоординує відповідь на спалах Еболи в Африці – Кошта

G7 мобілізує ресурси та персонал для боротьби з Еболою в Конго та Уганді. Антоніу Кошта наголосив на важливості міжнародної координації зусиль.

Здоров'я • 15 червня, 14:03 • 4161 перегляди
Спалах Еболи дістався табору переселенців у ДР Конго - зафіксовано перші смерті

У таборі Кпангба зафіксували перші смерті від Еболи серед переселенців. Через антисанітарію та щільність мешканців існує ризик швидкого поширення вірусу.

Здоров'я • 12 червня, 13:53 • 4917 перегляди
У Кенії спалахнули протести через будівництво центру для карантину хворих на Еболу

У Наньюкі сталися сутички через плани США збудувати центр для хворих на Еболу. Є поранені та десятки затриманих.

Світ • 9 червня, 22:38 • 3699 перегляди
Можуть обмежити в'їзд на час ЧС-2026: США закликали Європу активніше протидіяти поширенню вірусу Ебола з Африки

США закликають Європу обмежити в'їзд з Африки через спалах вірусу Ебола. Інакше Вашингтон посилить правила подорожей для європейців до Америки.

Спорт • 9 червня, 19:16 • 5229 перегляди
Глава ВООЗ закликав Уганду скасувати обмеження на кордоні з Конго через спалах Еболи

Глава ВООЗ назвав закриття кордонів неефективним методом боротьби з Еболою. Він закликав Уганду скасувати обмеження на в'їзд із сусіднього Конго.

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Спалах Еболи в Африці може перевищити масштаб епідемії 2014 року - ВООЗ

У Східній Африці підтверджено 471 випадок Еболи та 82 смерті. Більшість хворих у Конго, а в сусідній Уганді зафіксовано 19 летальних випадків.

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Глава ВООЗ визнав відставання у боротьбі зі спалахом Еболи в Конго

У Конго підтвердили 344 випадки Еболи та 60 смертей через поширення вірусу. Глава ВООЗ закликав не обмежувати подорожі для ефективної боротьби.

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У Кенії під час протестів через американський центр для хворих на Еболу загинули двоє людей - Reuters

У Кенії двоє людей загинули під час протестів проти карантинного центру США. Суд призупинив будівництво об’єкта для хворих на Еболу до 23 червня.

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Стерильні поховання жертв Еболи викликали протести та напади на клініки в Конго

У Конго через заборону традиційних обрядів поховання жертв Еболи почалися напади на клініки. Родичі померлих протестують проти стерильних процедур.

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