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ВООЗ оголосила про завершення спалаху Еболи в Уганді, але в Конго кількість випадків зростає

Київ • УНН

 • 1628 перегляди

В Уганді зафіксували 20 випадків і дві смерті, спалах завершено. У Конго понад 5600 випадків і 2700 смертей, ВООЗ просить $30 млн.

ВООЗ оголосила про завершення спалаху Еболи в Уганді, але в Конго кількість випадків зростає

Спалах штаму Еболи Бундібуджйо в Уганді завершився, водночас у сусідній Демократичній Республіці Конго ситуація залишається неконтрольованою. Про це заявила представниця ВООЗ Марі Розелін Белізер на регіональній нараді організації в середу, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

В Уганді зафіксували 20 випадків захворювання та дві смерті. Країну офіційно оголосили вільною від Еболи 28 липня, після чого ВООЗ продовжувала спостерігати за ситуацією, щоб виключити нові ланцюги передачі.

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У Конго спалах продовжує поширюватися. За даними уряду країни, станом на 25 серпня зареєстровано понад 5600 випадків захворювання та більш як 2700 смертей.

Трансмісія залишається дуже активною. Ми уповільнили прискорення, але ще не вигнули цю криву

- сказала Белізер.

Водночас ВООЗ відзначає певний прогрес у відстеженні контактів та тестуванні. Аналізи вірусу Бундібуджйо також не виявили ознак мутацій, які могли б пояснити швидке поширення інфекції.

Для продовження протиепідемічних заходів ВООЗ потребує додаткових 30 мільйонів доларів. Кошти необхідні, зокрема, для логістики та доставки медичного обладнання і засобів індивідуального захисту до найбільш постраждалих районів Конго.

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Степан Гафтко

Здоров'яСвіт
Ебола
Уганда
Всесвітня організація охорони здоров'я
Демократична Республіка Конго