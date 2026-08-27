ВООЗ оголосила про завершення спалаху Еболи в Уганді, але в Конго кількість випадків зростає
Київ • УНН
В Уганді зафіксували 20 випадків і дві смерті, спалах завершено. У Конго понад 5600 випадків і 2700 смертей, ВООЗ просить $30 млн.
Спалах штаму Еболи Бундібуджйо в Уганді завершився, водночас у сусідній Демократичній Республіці Конго ситуація залишається неконтрольованою. Про це заявила представниця ВООЗ Марі Розелін Белізер на регіональній нараді організації в середу, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
В Уганді зафіксували 20 випадків захворювання та дві смерті. Країну офіційно оголосили вільною від Еболи 28 липня, після чого ВООЗ продовжувала спостерігати за ситуацією, щоб виключити нові ланцюги передачі.
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У Конго спалах продовжує поширюватися. За даними уряду країни, станом на 25 серпня зареєстровано понад 5600 випадків захворювання та більш як 2700 смертей.
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Водночас ВООЗ відзначає певний прогрес у відстеженні контактів та тестуванні. Аналізи вірусу Бундібуджйо також не виявили ознак мутацій, які могли б пояснити швидке поширення інфекції.
Для продовження протиепідемічних заходів ВООЗ потребує додаткових 30 мільйонів доларів. Кошти необхідні, зокрема, для логістики та доставки медичного обладнання і засобів індивідуального захисту до найбільш постраждалих районів Конго.
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