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У Ковелі чоловік узяв сокиру з вітрини гіпермаркету й поранив трьох людей

Київ • УНН

 • 5458 перегляди

У гіпермаркеті на Волині чоловік сокирою поранив трьох відвідувачів. Нападника затримали, його дії попередньо кваліфікують як замах на вбивство.

У Ковелі чоловік узяв сокиру з вітрини гіпермаркету й поранив трьох людей
Фото ілюстративне

На Волині в одному із гіпермаркетів узяв із вітрини сокиру та поранив трьох відвідувачів, нападника затримали, передає УНН із посиланням на поліцію Волинської області.

Деталі

Як повідомили правоохоронці, сьогодні у Ковелі близько 16:00, в одному з гіпермаркетів міста чоловік узяв із вітрини сокиру та завдав тілесних ушкоджень трьом відвідувачам.

Потерпілих госпіталізували до медзакладів, їм надається допомога. 

Поліцейські затримали нападника: це місцевий мешканець, 2003 року народження. 

На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції, попередньо його дії кваліфікують як закінчений замах на вбивство. Усі обставини інциденту встановлюються.

У Кременці молодик з ножем та сокирою напав на трьох людей у розважальному закладі09.02.25, 21:19 • 41202 перегляди

Антоніна Туманова

Кримінал
Волинська область