У Ковелі чоловік узяв сокиру з вітрини гіпермаркету й поранив трьох людей
Київ • УНН
У гіпермаркеті на Волині чоловік сокирою поранив трьох відвідувачів. Нападника затримали, його дії попередньо кваліфікують як замах на вбивство.
На Волині в одному із гіпермаркетів узяв із вітрини сокиру та поранив трьох відвідувачів, нападника затримали, передає УНН із посиланням на поліцію Волинської області.
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Як повідомили правоохоронці, сьогодні у Ковелі близько 16:00, в одному з гіпермаркетів міста чоловік узяв із вітрини сокиру та завдав тілесних ушкоджень трьом відвідувачам.
Потерпілих госпіталізували до медзакладів, їм надається допомога.
Поліцейські затримали нападника: це місцевий мешканець, 2003 року народження.
На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції, попередньо його дії кваліфікують як закінчений замах на вбивство. Усі обставини інциденту встановлюються.
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