У Кременці молодик з ножем та сокирою напав на трьох людей у розважальному закладі

На Тернопільщині поліція затримала 20-річного місцевого жителя, підозрюваного у жорстокому нападі на трьох знайомих. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Тернопільській області, передає УНН.

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Інцидент стався у Кременці одному з розважальних закладів неподалік райцентру під час святкування дня народження.

За попередньою інформацією, конфлікт між молодими людьми переріс у бійку, під час якої підозрюваний схопив ніж та сокиру, завдавши серйозних поранень трьом чоловікам. Потерпілі віком 21, 27 та 33 роки отримали численні різані та рубані рани, а один із них у критичному стані перебуває в реанімації.

Поліцейські встановили особу нападника та затримали його відповідно до ст. 208 КПК України. Йому вже повідомили про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження, передбачене ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання від п’яти до восьми років ув’язнення. Наразі триває досудове розслідування, яке має встановити всі обставини події.

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