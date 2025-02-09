У Кременці молодик з ножем та сокирою напав на трьох людей у розважальному закладі
Київ • УНН
20-річний житель Тернопільщини під час святкування дня народження напав на трьох знайомих з ножем та сокирою. Потерпілі отримали серйозні поранення, один перебуває в реанімації в критичному стані.
На Тернопільщині поліція затримала 20-річного місцевого жителя, підозрюваного у жорстокому нападі на трьох знайомих. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Тернопільській області, передає УНН.
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Інцидент стався у Кременці одному з розважальних закладів неподалік райцентру під час святкування дня народження.
За попередньою інформацією, конфлікт між молодими людьми переріс у бійку, під час якої підозрюваний схопив ніж та сокиру, завдавши серйозних поранень трьом чоловікам. Потерпілі віком 21, 27 та 33 роки отримали численні різані та рубані рани, а один із них у критичному стані перебуває в реанімації.
Поліцейські встановили особу нападника та затримали його відповідно до ст. 208 КПК України. Йому вже повідомили про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження, передбачене ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання від п’яти до восьми років ув’язнення. Наразі триває досудове розслідування, яке має встановити всі обставини події.
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