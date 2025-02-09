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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кременце молодой человек с ножом и топором напал на трех человек в развлекательном заведении

Киев  •  УНН

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20-летний житель Тернопольщины во время празднования дня рождения напал на трех знакомых с ножом и топором. Пострадавшие получили серьезные ранения, один находится в реанимации в критическом состоянии.

На Тернопольщине полиция задержала 20-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком нападении на трех знакомых. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел в Кременце одном из развлекательных заведений недалеко от райцентра во время празднования дня рождения.

По предварительной информации, конфликт между молодыми людьми перерос в драку, во время которой подозреваемый схватил нож и топор, нанеся серьезные ранения трем мужчинам. Пострадавшие в возрасте 21, 27 и 33 года получили многочисленные резаные и рубленые раны, а один из них в критическом состоянии находится в реанимации.

Полицейские установили личность нападавшего и задержали его в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Ему уже сообщили о подозрении за умышленное тяжкое телесное повреждение, предусмотренное ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание от пяти до восьми лет заключения. Сейчас продолжается досудебное расследование, которое должно установить все обстоятельства происшествия.

В Тернополе неизвестные обстреляли помещение церкви УПЦ МП: что известно22.01.25, 17:09 • 31790 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоКриминал и ЧП
ternopolТернополь

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