В Тернополе неизвестные обстреляли помещение церкви УПЦ МП: что известно

В Тернополе произошла стрельба на улице Коновальца. Пуля попала в окно епархиального помещения, которое принадлежит Кафедральному собору Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (УПЦ МП), передает УНН со ссылкой на полицию Тернопольской области.

Детали

«Неизвестные выстрелили в окно епархиального помещения, которое принадлежит Кафедральному собору Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, что на улице Коновальца в Тернополе», - сообщение такого содержания поступило на спецлинию полиции 21 января.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Эксперты обнаружили поврежденное окно с отверстием, характерным выстрелу, а возле него остатки пули, вероятно, от пневматического оружия. Работники церкви говорят, что преступление произошло в период с 18 по 21 января, поскольку именно в это время никто не наведывался в данное помещение.

Эксперты изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертизу. Работники Тернопольского райуправления полиции устанавливают обстоятельства происшествия, изучают видео с камер наблюдений и опрашивают жителей соседних домов. Продолжается проверка.

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