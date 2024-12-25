Стрельба из-за замечания: в Харькове мужчина открыл огонь и повредил авто соседа

В Харькове 36-летнего мужчину подозревают в хулиганстве с применением оружия. Инцидент произошел 23 декабря на проспекте Аэрокосмическом. Об этом пишет Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Житель одной из квартир выбрасывал вещи из окна. Его сосед, который находился во дворе, сделал замечание, на что мужчина ответил агрессивно. Впоследствии он взял револьвер и выстрелил в сторону соседа, а также повредил автомобиль, сбросив на него неизвестный предмет.

На место происшествия прибыла полиция, которая задержала подозреваемого. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается, подозреваемому инкриминируют хулиганство с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Отметим, что согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

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