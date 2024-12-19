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В Полтаве правоохранители расследуют инцидент с участием руководителя психиатрической больницы, - ОВА

В Полтаве правоохранители расследуют инцидент с участием руководителя психиатрической больницы, - ОВА

Киев  •  УНН

 • 295 просмотра

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В Полтаве мужчина на экскаваторе пытался снести ореховое дерево, которое мешало парковке. Конфликт с местными жителями перерос в стрельбу из травматического оружия, есть пострадавшие.

В Полтаве произошел инцидент, который потребовал вмешательства полиции. Сейчас идет служебное расследование, ситуацию также изучают правоохранители, после чего смогут дать свою оценку событию. Об этом сообщил Филипп Пронин, председатель Полтавской областной военной администрации, передает УНН

Детали происшествия будут предоставлены после полного изучения всех обстоятельств, вопрос находится на контроле ОВА.

Напомним

УНН писал, что 16 декабря в Полтаве произошел конфликт между местными жителями из-за орехового дерева во дворе многоквартирного дома. 40-летний мужчина, который приехал на экскаваторе в нетрезвом состоянии, пытался снести дерево, которое, по его мнению, мешало парковке его автомобиля. Во время маневров он разрушил забор, что привело к ссоре с жильцами. По свидетельствам очевидцев, мужчина достал травматический пистолет и начал стрелять. Все участники получили телесные повреждения.

Полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Расследование продолжается.

Экскаватор, стрельба и разрушенный забор: что произошло возле дома в Полтаве18 дек. 2024, 14:50 • 15254 просмотра

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоКриминал и ЧП
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poltavaПолтава