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Экскаватор, стрельба и разрушенный забор: что произошло возле дома в Полтаве

Экскаватор, стрельба и разрушенный забор: что произошло возле дома в Полтаве

Киев  •  УНН

 • 6256 просмотра

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В Полтаве произошел конфликт из-за орехового дерева, которое мешало парковаться. 40-летний мужчина на экскаваторе пытался снести дерево, разрушил забор и открыл стрельбу из травматического оружия.

16 декабря около 19 часов на улице Семена Антонца в Полтаве произошел конфликт, который потребовал вмешательства полиции. По информации местных, инцидент возник из-за орехового дерева во дворе многоквартирного дома.

Об этом пишут местные СМИ и пресс-служба полиции Полтавской области, передает УНН.

Детали

Сейчас следователями установлены все участники конфликта. Ими оказались местные мужчины (40, 57 и 72 года). Все трое участников конфликта получили телесные повреждения, степень тяжести которых сейчас выясняется

- говорится в сообщении.

По факту происшествия открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).

Версия жильцов дома, которые вышли на контакт со СМИ

Руководитель ОСМД «Уют на Балакина» Александр Литвиненко сообщил местным журналистам, что конфликт начался после того, как один из участников, 40-летний Виктор Волошин, приехал на экскаваторе.

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Волошин не прописан в нашем доме, но часто приезжает сюда к одному человеку. В тот вечер он приехал на экскаваторе, в нетрезвом состоянии и пытался снести ореховое дерево, которое растет во дворе. По мнению Волошина, оно ему мешает парковать свой автомобиль возле дома. Во время своих маневров он разрушил забор, которым жильцы ограждали насаждения

- рассказал Литвиненко.
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После чего между жильцами возникла ссора. Волошин, со слов очевидцев, достал травматический пистолет и начал стрелять.

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Жители дома обратились в СМИ, опасаясь, что событие могут замять, поскольку Волошин занимает руководящую должность в одном из коммунальных предприятий области (руководителя КП «Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи Полтавского облсовета»).

УНН обратился за комментарием в полицию. 

В полиции пока не могут подтвердить причину конфликта и деталей относительно участников. Расследование продолжается.

Местные СМИ пыталась связаться с самим Волошиным для получения его комментария, но пока безуспешно.

В соцсетях уже публикуют видео с места происшествия.

Напомним,

В Полтавской области полиция установила группу несовершеннолетних, которые избили парня в подвале жилого дома. По факту открыто уголовное производство по статье «хулиганство».

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоКриминал и ЧП
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