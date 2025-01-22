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У Тернополі невідомі обстріляли приміщення церкви УПЦ МП: що відомо

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На вулиці Коновальця в Тернополі виявили пошкоджене кулею вікно єпархіального приміщення УПЦ МП. Інцидент стався між 18 та 21 січня, поліція проводить розслідування та вивчає записи з камер спостереження.

У Тернополі сталась стрілянина на вулиці Коновальця. Куля влучила у вікно єпархіального приміщення, яке належить Кафедральному собору Віри, Надії, Любові і матері їх Софії (УПЦ МП), передає УНН із посиланням на поліцію Тернопільської області.

Деталі

"Невідомі вистрілили у вікно єпархіального приміщення, яке належить Кафедральному собору Віри, Надії, Любові і матері їх Софії, що на вулиці Коновальця у Тернополі", - повідомлення такого змісту надійшло на спецлінію поліції 21 січня. 

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Експерти виявили пошкоджене вікно з отвором, характерним пострілу, а біля нього залишки кулі, ймовірно, від пневматичної зброї. Працівники церкви кажуть, що злочин трапився в період з 18 по 21 січня, оскільки саме в цей час ніхто не навідувався до даного приміщення. 

Експерти вилучили речові докази та направили їх на експертизу. Працівники Тернопільського райуправління поліції встановлюють обставини події, вивчають відео з камер спостережень та опитують мешканців сусідніх будинків. Триває перевірка.

Стрілянина через зауваження: у Харкові чоловік відкрив вогонь і пошкодив авто сусіда25.12.24, 17:38 • 20932 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
ternopilТернопіль
kharkivХарків

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