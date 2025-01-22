У Тернополі невідомі обстріляли приміщення церкви УПЦ МП: що відомо
Київ • УНН
На вулиці Коновальця в Тернополі виявили пошкоджене кулею вікно єпархіального приміщення УПЦ МП. Інцидент стався між 18 та 21 січня, поліція проводить розслідування та вивчає записи з камер спостереження.
У Тернополі сталась стрілянина на вулиці Коновальця. Куля влучила у вікно єпархіального приміщення, яке належить Кафедральному собору Віри, Надії, Любові і матері їх Софії (УПЦ МП), передає УНН із посиланням на поліцію Тернопільської області.
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"Невідомі вистрілили у вікно єпархіального приміщення, яке належить Кафедральному собору Віри, Надії, Любові і матері їх Софії, що на вулиці Коновальця у Тернополі", - повідомлення такого змісту надійшло на спецлінію поліції 21 січня.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Експерти виявили пошкоджене вікно з отвором, характерним пострілу, а біля нього залишки кулі, ймовірно, від пневматичної зброї. Працівники церкви кажуть, що злочин трапився в період з 18 по 21 січня, оскільки саме в цей час ніхто не навідувався до даного приміщення.
Експерти вилучили речові докази та направили їх на експертизу. Працівники Тернопільського райуправління поліції встановлюють обставини події, вивчають відео з камер спостережень та опитують мешканців сусідніх будинків. Триває перевірка.
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